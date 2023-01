Met APS FEDRA introduceert ICT-dienstverlener MPDV een softwarepakket waarmee niet alleen mensen en machines zijn te plannen, maar óók gereedschappen, materialen en energie. De software is ontwikkeld voor alle productiebedrijven die te maken hebben met complexe planningen. Markus Diesner van MPDV over de eenvoud en het adaptieve van het modulaire programma.

Machine, mens, materiaal, gereedschap en energie

Evenals het manufacturing execution system (MES) HYDRA X van MPDV is APS FEDRA gebaseerd op het manufacturing integration platform (MIP) van het bedrijf. Dit open-platformconcept biedt de mogelijkheid om zogeheten mApps van verschillende aanbieders te combineren. Hiermee ontstaat een ecosysteem dat fungeert als functionele infrastructuur van de smart factory en bedrijven een ‘flexibele en toekomstbestendige IT-architectuur’ biedt, aldus senior marketing specialist products Markus Diesner.

Modulaire opbouw

APS FEDRA is op eenzelfde manier modulair op te bouwen, maar kan méér. Diesner: ‘De software is bedoeld om een groot aantal combinaties van machines, mensen, gereedschappen, materialen en energie in de tijd te plannen. Daarbij kun je de mApps combineren die je nodig hebt; alleen daarvoor betaal je vervolgens de licentie. Verder kun je de software naar wens standalone gebruiken of in combinatie met bijvoorbeeld ERP- of MES-systemen.’

Wanneer de volledige functionaliteit wordt gebruikt, start de gebruiker aan een opdracht – samengesteld door werkvoorbereiding – die alle mensen en middelen omvat die nodig zijn om de opdracht te volbrengen. Uiteraard zijn ook de tijdspanne en uiterste leverdatum aangegeven. Wanneer deze opdracht in het programma wordt ‘gesleept’, start de software met het plannen van de eerder genoemde parameters. De parameter energie bijvoorbeeld wordt gebruikt om de hoeveelheid energie te simuleren om zo overbelasting van het net en eventuele boetes van de energieleverancier te voorkomen.

Automatisch plannen

Vervolgens bestaat de keuze om handmatig te plannen, maar de kracht van de software ligt uiteraard in de automatisering ervan. Diesner: ‘Voor bedrijven met veel opdrachten, een groot machinepark en veel personeel betekent dit een grote ontlasting van de planningsafdeling. Meerdimensionaal plannen is immers absoluut te complex voor het menselijk brein, maar geen probleem voor de huidige generatie computers. Een van onze meest succesvolle gebruikers realiseerde een tijdsbesparing van meer dan 50 procent.’

Voor zeer complexe gevallen wordt artificial intelligence ingezet (in de software geduid als: reinforcement learning). Dat betekent dat het systeem per planning ‘leert’ en zo steeds beter in staat is een passende planning voor te stellen.

Wereldwijd gelijktijdig plannen

De marketingman demonstreert hoe bedrijven met vestigingen wereldwijd hun planningen kunnen samenvoegen. ‘De verschillende vestigingen werken in dezelfde software op basis van hetzelfde platform waardoor de capaciteit van machines, mensen, gereedschappen, materialen en energie optimaal is te verdelen en de planning vanaf een willekeurige locatie is te maken. Daarbij heeft de mens in alle gevallen het laatste woord en de mogelijkheid om handmatig zaken aan te passen.’

Plannen met ASP FEDRA levert zo diverse voordelen op, stelt Diesner. ‘Centraal staan de begrippen efficiëntie en optimalisatie. Alle beschikbare capaciteit wordt zo optimaal mogelijk ingezet, wat zeker belangrijk is bij de inzet van dure machines of matrijzen. Dit leidt tot kostenbesparingen, kortere doorlooptijden en een hogere leverbetrouwbaarheid. Daarnaast biedt de grafische weergave van alle data de gebruiker inzicht in zijn processen.’

Adaptief

Diesner toont hoe er ook in deze planning desgewenst gevarieerd kan worden en benadrukt het adaptieve vermogen van APS FEDRA: ‘Wanneer een opdracht wordt verschoven, zie je andere parameters mee veranderen en worden eventuele conflicten direct zichtbaar. Bovendien zijn er nog vele details te onderscheiden. Kijk je bijvoorbeeld naar het opdrachtenbalkje, waarvan de lengte correspondeert met de tijdsduur, dan zie je dat het eerste deel een andere kleur heeft. Dat is de tijd die nodig is om een bepaalde machine om te stellen.’ Wordt er bijvoorbeeld gewerkt met een spuitgietmachine die blauw granulaat verwerkt, dan moet de machine bij de overgang naar wit granulaat eerst gereinigd worden; wanneer het volgende product van hetzelfde granulaat wordt gemaakt vervalt deze activiteit. Dat wordt automatisch door de software herkend en meegenomen. ‘Doorlooptijden zijn op deze manier te verkorten. Ook kun je simuleren met de software en kijken wat er gebeurt wanneer een bepaalde onverwachte gebeurtenis zou optreden. Op basis van deze uitkomst kan de planning aangepast worden.’

Wensen

Voorafgaand aan de implementatie van APS FEDRA analyseert MPDV samen de klant de werkprocessen, beschikbare hardware en mensen en stelt aan de hand daarvan een advies op. ‘Afhankelijk van de wensen kan dan gekozen worden voor een of meer modules die bovendien in een later stadium altijd zijn uit te breiden of op een andere manier aan te passen.’