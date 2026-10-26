Het Amerikaanse Applied Materials breidt zijn aandelenbelang in BE Semiconductor Industries (Besi) uit tot circa 20 procent. Daarmee verstevigt de chipapparatuurfabrikant de strategische samenwerking met het Nederlandse Besi op het gebied van advanced packaging, een technologie die steeds belangrijker wordt voor de ontwikkeling van energiezuinige AI-chips.

Applied Materials nam in april 2025 voor het eerst een belang in Besi. Beide bedrijven werken al sinds 2020 samen aan hybrid bonding, een technologie waarmee chips met zeer hoge precisie op elkaar worden gestapeld en elektrisch verbonden. Dit maakt compactere, krachtigere en energiezuinigere halfgeleidersystemen mogelijk.

De samenwerking is inmiddels uitgebreid naar nieuwe chiparchitecturen en verbindingstechnologieën. Daarbij richten de bedrijven zich onder meer op 3D-chipintegratie, de combinatie van logica- en geheugenchips en verdere ontwikkeling van thermo-compression bonding. Ook werken ze aan nieuwe platforms voor die-on-wafer-, die-on-die- en die-on-panel-integratie.

Besi is daarnaast als innovatiepartner aangesloten bij het nieuwe EPIC Center van Applied Materials. Hiermee willen beide ondernemingen de ontwikkeling en industrialisatie van geavanceerde chipverpakkingstechnologie versnellen.

Volgens Prabu Raja, president van de Semiconductor Products Group bij Applied Materials, worden hybrid bonding en nieuwe verbindingstechnologieën steeds belangrijker om de rekenprestaties van AI-systemen energie-efficiënt op te schalen.

Applied Materials beschouwt de investering als strategisch en voor de lange termijn. Het bedrijf heeft vooralsnog geen plannen om zijn belang boven de 20 procent uit te breiden of een zetel in de raad van bestuur van Besi op te eisen. De aandelentransactie moet nog voldoen aan de Amerikaanse mededingingsvoorwaarden.

Met de uitbreiding onderstreept Applied Materials het strategische belang van Besi’s technologie binnen de internationale halfgeleiderindustrie, waar advanced packaging een steeds grotere rol speelt bij het verhogen van chipprestaties.