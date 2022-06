Applied Materials, Inc. heeft vandaag aangekondigd dat het Picosun Oy heeft overgenomen, een particulier bedrijf in halfgeleiderapparatuur gevestigd in Espoo, Finland. Picosun is een innovator in atomic layer deposition (ALD), voornamelijk voor speciale halfgeleiders.

Naarmate elektronische producten slimmer worden en meer verbonden zijn, vereisen ze een groter aantal gespecialiseerde halfgeleiders die gebouwd zijn op niet-leading-edge procesnodes. De ICAPS-groep (IoT, Communications, Automotive, Power and Sensors) van Applied levert materiaaltechnische oplossingen aan klanten in deze groeiende markten. De toevoeging van Picosun’s ALD-technologie verbreedt de Applied ICAPS productportfolio en klantencontracten. Picosun brengt ook diepgaande R&D-capaciteiten, getalenteerde teams en sterke relaties met toonaangevende onderzoeksinstellingen en universiteiten over de hele wereld naar Applied.

“Picosun is een pionier in ALD-technologie met producten die snelgroeiende segmenten van de gespecialiseerde foundry-logic market bedienen”, zegt Gary Dickerson, President en CEO van Applied Materials. “De toevoeging van Picosun is een aanvulling op de technologieportfolio van Applied Materials en vergroot onze mogelijkheden om de roadmaps van onze klanten te versnellen.”

“De snelle groei van het aantal connected devices zorgt voor een enorme behoefte aan innovatie in de chips die worden gebruikt om de brug te slaan tussen de analoge en digitale wereld”, zegt Sundar Ramamurthy, Group Vice President en General Manager van de ICAPS-groep bij Applied Materials. “Door het getalenteerde team van Picosun naar Applied Materials te halen, versterken we ons vermogen om klanten te helpen meer intelligentie en functionaliteit toe te voegen aan een breed scala van edge computing devices.

“Picosun heeft een sterke geschiedenis van innovatie, met wortels die teruggaan tot de uitvinding van de ALD-technologie bijna 50 jaar geleden,” zegt Kustaa Poutiainen, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Picosun. “Terwijl we vooruitkijken naar onze volgende groeifase, geloven we dat het beginnen van een nieuwe reis als onderdeel van Applied Materials – een bedrijf dat we al lang bewonderen – de beste weg voorwaarts is en spannende mogelijkheden zal creëren voor onze medewerkers, klanten en onderzoekspartners.”

Het Picosun-team zal in Finland gevestigd blijven en zal rapporteren aan de ICAPS-groep van Applied.

De transactie is goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid van Finland; er waren geen andere wettelijke goedkeuringen vereist. De financiële voorwaarden van de transactie werden niet bekendgemaakt.

Applied Materials, is de leider in oplossingen voor materiaaltechnologie die worden gebruikt om vrijwel elke nieuwe chip en elk geavanceerd beeldscherm ter wereld te produceren. Onze expertise in het wijzigen van materialen op atomair niveau en op industriële schaal stelt klanten in staat om mogelijkheden om te zetten in realiteit. Bij Applied Materials maken onze innovaties een betere toekomst mogelijk.

Picosun levert de meest geavanceerde ALD (Atomic Layer Deposition) dunne film coating oplossingen voor wereldwijde industrieën. Picosun’s ALD oplossingen maken een technologische sprong in de toekomst mogelijk, met turn-key productieprocessen en ongeëvenaarde, baanbrekende expertise in het veld – die teruggaat tot de uitvinding van de technologie zelf. Vandaag de dag worden PICOSUN® ALD machines dagelijks gebruikt in tal van toonaangevende industrieën over de hele wereld. Picosun is gevestigd in Finland, met dochterondernemingen in Duitsland, de VS, Singapore, Japan, Zuid-Korea, het Chinese vasteland en Taiwan, kantoren in India en Frankrijk, en een wereldwijd verkoop- en ondersteuningsnetwerk.