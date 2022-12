Applied Materials heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is om miljardeninvesteringen te doen in zijn innovatie-infrastructuur in de Verenigde Staten en om zijn wereldwijde productiecapaciteit tussen nu en 2030 uit te breiden. Deze investeringen zullen de samenwerking met klanten verbeteren om verbeteringen in halfgeleiderprestaties, vermogen en kosten te versnellen – en het bedrijf in staat stellen de productiecapaciteit van apparatuur te vergroten, aangezien de digitale transformatie van de economie de mogelijkheid creëert voor een halfgeleidermarkt van $ 1 biljoen.

“Applied Materials is de wereldleider in materials engineering-oplossingen – de fundamentele technologieën die bepalen hoe huidige en toekomstige generaties chips worden gemaakt”, aldus Gary Dickerson, President en CEO. “Met deze investeringen zullen we onze innovatie-infrastructuur in de Verenigde Staten verdubbelen en ons vermogen om klanten te bedienen die nieuwe fabs bouwen in Amerika en over de hele wereld aanzienlijk uitbreiden.”

In het hart van deze investeringen, waarvan de schaal afhankelijk zal zijn van het ontvangen van overheidssteun, is Applied Materials van plan om een R &D-centrum van de volgende generatie te bouwen in Sunnyvale, Californië. Dit snelle innovatieplatform zal zich toeleggen op het bevorderen van materiaaltechnologie, fundamentele halfgeleidertechnologieën en procesapparatuur. Het Silicon Valley-centrum zal een centrale rol spelen in gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling met alle grote chipmakers ter wereld, universitaire partnerschappen versterken en in staat zijn om samen te werken met een toekomstig Amerikaans National Semiconductor Technology Center. Applied verwacht deze investering te doen met steun van de Amerikaanse overheid via bepalingen van de CHIPS and Science Act en de staat Californië via de Governor’s Office of Business and Economic Development (GO-Biz) California Competes Grant die eerder dit jaar werd toegekend. Een evenement ter gelegenheid van de lancering van deze investering is gepland voor begin 2023 in Silicon Valley.

Daarnaast is Applied Materials van plan om zijn productiecapaciteit voor apparatuur in de VS uit te breiden en te investeren in nieuwe infrastructuur om zowel de samenwerking met het ecosysteem van de industrie te versnellen als het getalenteerde personeel te ontwikkelen dat nodig is om de kracht van Amerika in kritieke toekomstige technologieën op te bouwen. De investering in productiecapaciteit zal de fabrieken van het bedrijf in Austin, Texas uitbreiden, waar sinds 1993 de volumeproductieactiviteiten van Applied zijn gevestigd.

“Applied Materials heeft diepe kerncapaciteiten in de VS. – van onze onderzoekscentra in Californië en New York, tot onze fabrieken in Texas en onze productactiviteiten in Massachusetts en Montana,” zei Dickerson. “Geen enkel ander bedrijf voor halfgeleiderapparatuur heeft een vergelijkbare voetafdruk in de VS, en we zijn van plan om moedig te investeren en voort te bouwen op deze infrastructuur van wereldklasse om ons technologisch leiderschap te versnellen en de groei van onze klanten voor de komende decennia mogelijk te maken.”

Applied investeert ook in zijn wereldwijde infrastructuur en zal op 22 december een baanbrekende ceremonie houden voor een uitbreiding van zijn regionale hub in Singapore, die, samen met de geplande uitbreiding in de VS, de capaciteit van Applied Materials aanzienlijk zal vergroten om aan de groeiende wereldwijde vraag naar halfgeleiders te voldoen.

Applied Materials is de leider in materiaaltechnische oplossingen die worden gebruikt om vrijwel elke nieuwe chip en geavanceerde weergave ter wereld te produceren. Onze expertise in het modificeren van materialen op atomair niveau en op industriële schaal stelt klanten in staat om mogelijkheden om te zetten in realiteit. Bij Applied Materials maken onze innovaties een betere toekomst mogelijk. Meer informatie op. Bron: Applied Materials