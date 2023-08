Applied Materials genereerde een omzet van 6,43 miljard dollar. Op GAAP-basis rapporteerde het bedrijf een brutomarge van 46,3 procent, een bedrijfsresultaat van $ 1,80 miljard.

“Applied Materials heeft goed gepresteerd in fiscale derde kwartaal, met een omzet en winst aan de bovenkant van onze verwachtingen”, aldus Gary Dickerson, President en CEO. “In de afgelopen jaren hebben we onze strategie en investeringen gericht op belangrijke technologieën om het Internet of Things en AI-tijdperk te versnellen, waardoor we consistent sterke resultaten kunnen leveren in 2023 en Applied Materials kunnen positioneren voor duurzame outperformance.”

In het vierde kwartaal van het boekjaar 2023 verwacht Applied een netto-omzet van ongeveer $ 6,51 miljard, plus of min $ 400 miljoen.

Applied Materials, Inc is de leider in materiaaltechnische oplossingen die worden gebruikt om vrijwel elke nieuwe chip en geavanceerd display ter wereld te produceren. Onze expertise in het modificeren van materialen op atomair niveau en op industriële schaal stelt klanten in staat om mogelijkheden om te zetten in realiteit. Bij Applied Materials maken onze innovaties een betere toekomst mogelijk.