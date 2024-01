Als producent van spelingsarme tandwielkasten, tandheugels en rondsels je klanten en andere stakeholders betrekken bij je organisatie en je producten. Dat is de uitdaging waar Thom van Oss, general manager bij Apex Dynamics BV, zich voor gesteld ziet. ‘Onze producten zijn meestal onderdeel van een groter geheel. Hoewel ze essentieel zijn voor zo’n beetje iedere denkbare machine, zijn ze vaak ook minder goed zichtbaar. Hoe houd je mensen dan toch geïnteresseerd in je producten en diensten?’

Kennis en content als trigger

Apex Dynamics uit Helmond is een belangrijke speler in een typische nichemarkt. Vanuit drie fabrieken in Taiwan levert het bedrijf ruim tachtig productseries met tandwielkasten voor iedere specifieke toepassing. Van de AP-serie voor deltarobots tot series met holle-asuitvoeringen voor transportbanden. ‘Simpel gezegd hebben we voor iedere machine wel een oplossing. We werken met grote voorraden, dus kunnen we snel en efficiënt leveren’, aldus Van Oss.

Kennisniveau verhogen

Traditioneel levert Apex Dynamics niet direct aan de maakindustrie, maar trekt het doorgaans samen op met leveranciers van (servo)motoren. Van Oss: ‘Ruim 80 procent van de bekende servomotorleveranciers in de maakindustrie werkt met ons samen. Op die manier kunnen onze partners hun klanten een complete oplossing bieden en heeft de eindklant minder toeleveranciers. Onze partners weten alles van hun eigen producten en veel van onze producten, maar echt diepgaande kennis ontbreekt vaak. Bovendien zijn we niet altijd even prominent in beeld bij onze partners. Dat kan in mijn ogen anders.’

Natuurlijk blijft Apex Dynamics altijd de specialist in tandwielkasten, tandheugels en rondsels, betoogt Van Oss. ‘Maar we willen dat onze klanten – en iedereen die iets met Apex doet – een bepaald kennisniveau van onze producten en werkwijze heeft. Deels vangen we dat op met onze Lunch & Learn-bijeenkomsten, waarin we onze partners trainen op het gebied van tandwielkasten en nieuwste ontwikkelingen. Die sessies zijn echter periodiek en vragen veel tijd van onze klanten.’

Interactief platform

Daarom ontwikkelde Apex Dynamics een online kennisplatform: de APEXperience. ‘We nodigen onze partners en overige relaties uit om zich aan te melden bij het platform. Op een interactieve manier doen ze daar kennis op over Apex en onze producten. Als je alle modules hebt doorlopen, ontvang je een certificaat en een extra beloning om je collega’s jaloers te maken’, vertelt Van Oss met een knipoog.

Het platform onderscheidt zich volgens de general manager van andere leeromgevingen door de manier van kennisoverdracht. ‘We geven niet alle kennis zomaar cadeau met een soort lesprogramma. Nee, met de APEXperience moeten deelnemers zelf echt goed nadenken, rekenen of research doen om informatie te vinden op onze website. Denk aan het zoeken van de juiste serie voor een specifieke toepassing, maar ook vragen over onze geschiedenis. De opgaven wisselen elkaar mooi af en je hebt altijd nog een herkansing. Op die manier kan iedereen deelnemen.’

Gunfactor

De APEXperience past in de visie van Van Oss en zijn organisatie. ‘We zijn altijd bezig om ons te onderscheiden. Natuurlijk maken we kwaliteitsproducten, maar daar ligt niet echt ons onderscheidend vermogen. Daarom willen we de wereld laten zien dat we snel leveren, onze kennis delen, blijven vernieuwen en maatschappelijk betrokken zijn.’ Zo heeft Apex Dynamics rekentools waarmee klanten zelf hun benodigde tandwielkasten kunnen berekenen en 3D-tekeningen kunnen downloaden om ze makkelijk in te tekenen in hun machines en toepassingen. ‘We zetten in op content om actuele ontwikkelingen te duiden en partners te inspireren. En we sponsoren bijvoorbeeld ook Team Rembrandts (een robotics-team uit de Brainport Eindhoven-regio, red.) en het team van University Racing Eindhoven, om studenten te enthousiasmeren voor techniek en onze organisatie.’

Met al die initiatieven hoopt Van Oss de zichtbaarheid van zijn organisatie te vergroten. ‘We bouwen stap voor stap aan de professionaliteit van ons merk en willen een zekere gunfactor creëren.’

Pizza

Binnenkort komt de APEXperience online, maar niet voordat de omgeving uitvoerig is getest. Daarvoor zet Apex Dynamics een testpanel in met een paar knappe koppen. ‘We hebben Team Rembrandts uitgenodigd voor een pizza-avond in Helmond. Een stuk of tien jongens en meiden met een werktuigbouwkundige achtergrond gaan aan de slag met de applicatie en we maken er een wedstrijd van. Degene die het snelst het certificaat heeft behaald, krijgt van ons een leuke prijs. Mooi toch? Daarna rollen we de APEXperience ook uit bij onze partners en iedereen die geïnteresseerd is in mechanische aandrijftechniek.’