Anvil Industries, een deelneming van de investeringsmaatschappij VADO Beheer, neemt Machinefabriek De Valk uit Valkenswaard over. De Valk is gespecialiseerd om flexibel en snel mechanische componenten te kunnen produceren. Denk daarbij aan prototypes en spoedopdrachten (QRM). Daarnaast heeft De Valk zich ontwikkeld tot een specialist die complexe producten in RVS, aluminium of titanium kan printen en nabewerken (additive manufacturing). Met de overname van De Valk voegt Anvil Industries het specialisme van het 3D metaalprinten toe aan haar technologische competenties. De Valk zal als zelfstandig bedrijf onder het huidige management blijven opereren.

Machinefabriek De Valk is in 1948 opgericht als “de eerste Valkenswaardse machinefabriek, de Valk”. Met inmiddels de derde generatie aan het roer heeft ze zich de afgelopen decennia van regionaal werkend familiebedrijf ontwikkeld tot een specialist in hoogwaardige mechanische bewerkingen met een internationale klantenkring. De Valk produceert zowel totaalprojecten als componenten voor de optische- en semi-conductor industrie. Naast deze activiteiten realiseert De Valk ook geavanceerde 3D print projecten waarmee onderdelen kunnen worden geproduceerd met complexere vormen, zeer hoge nauwkeurigheid en wordt er minder materiaal verspild dan via conventionele technieken. De Valk is één van de partners in het consortium K3D-AddFab dat gevestigd is op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven.

Elkaar versterken

Binnen VADO bundelt een groep van hoogwaardige hightech-ondernemingen hun competenties op het gebied van mechanische bewerkingen onder de naam Anvil Industries. Met haar activiteiten sluit De Valk daar prima op aan en zullen de bedrijven elkaar operationeel en commercieel kunnen versterken. Jan Adams, CEO van Anvil Industries, is trots dat De Valk zich aansluit bij Anvil. “De Valk was er al vroeg bij met het ontwikkelen van het 3D metaalprinten. Dat laat het innovatieve vermogen en het ondernemerschap zien dat heel goed bij Anvil en VADO past. De synergievoordelen van De Valk met de bedrijven in onze Anvil Industries Groep zijn legio en zorgen ervoor dat we onze rol als technology partner voor onze opdrachtgevers verder kunnen ontwikkelen.”

Gezond verder groeien

John Hagelaars, DGA van De Valk, ziet de aansluiting bij VADO als een belangrijke volgende stap voor zijn bedrijf: “Dankzij de schaalgrootte en de technologiefocus van VADO krijgen we een stevige steun in de rug om gezond verder te kunnen innoveren en groeien. Ik ben ook blij voor onze mensen, want we zullen niet alleen als bedrijf ons verder kunnen ontwikkelen, ook voor onze medewerkers biedt deze stap verdere groeikansen. Als familiebedrijf met Brabantse roots passen we prima bij Anvil en VADO, die klik was er vanaf het eerste moment”.