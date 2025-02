“Voor deze processen is veel energie nodig”, vertelt Van Merksteijn. “Dat gaat lastig met alleen elektriciteit. Bovendien kunnen we door de netcongestie maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit van het net halen. Daarom gebruiken we ook gas. Maar we proberen wel zo min mogelijk gas te verbruiken. Dankzij de zonnepanelen op het dak hebben we overdag tussen tien en vier uur onze generator meestal niet nodig om aan voldoende elektriciteit te komen.”

Sinds kort beschikt Van Merksteijn ook over een batterij, een investering van zeven ton. “Daardoor kunnen we nog meer zonne-energie gebruiken. Dankzij de zonnepanelen en de batterij verbruiken we vroeg in de middag vaak 600.000 kilowatt, terwijl we maar 500.000 van het elektriciteitsnet kunnen halen vanwege de beperkte netcapaciteit. We zijn de batterij nu nog aan het testen. Zodra deze helemaal aangesloten is, kunnen we deze ten volle benutten.”

“De volgende stap is een hybride oven. Op momenten dat de zonnepanelen voldoende opwekken, kunnen we onze oven op temperatuur houden met zonne-energie.”

Hoewel de fabriek nog geen twee jaar draait en er net een batterij staat, zit Van Merksteijn vol nieuwe plannen om de CO2-uitstoot van zijn fabriek te verlagen. “De volgende stap is een hybride oven. Ik ga binnenkort kijken bij een partij die al een kleine hybride oven operationeel heeft. Op momenten dat de zonnepanelen voldoende opwekken, kunnen we onze oven op temperatuur houden met zonne-energie. Zodra de zonnepanelen onvoldoende opleveren, schakelen we over naar gas. Rond 2030 zou ik graag gebruik maken van groene waterstof, indien die tenminste beschikbaar komt.”

Toch is er meer nodig in zijn sector, constateert Van Merksteijn. “Met name bij de productie van staal kan de uitstoot omlaag. In Europa zouden we eigenlijk ons eigen staal moeten maken op een groene manier. In Zweden loopt wel een veelbelovend initiatief om groen staal te maken met behulp van waterstof. In mijn ogen is de staalindustrie extreem verouderd en onnodig vervuilend.”