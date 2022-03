Anoek Schellings is per 1 maart ’22 managing director van Cadmes Benelux

Anoek Schellings is per 1 maart 2022 de nieuwe managing director van Cadmes Benelux (Cadmes B.V. en Cadmes Systems B.V.). De 49-jarige neemt hiermee de functie over van Gerbert Thelissen die deze rol 24 jaar heeft vervuld en wegens privéomstandigheden een stap terug zet. Hij blijft nog wel verbonden als adviseur van de directie. Het directieteam van Cadmes bestaat verder uit technisch directeur Bas Koomen en financieel directeur Wouter van Erp.

De afgelopen 17 jaar heeft Anoek Schellings diverse functies binnen Cadmes vervult, zoals Marketing Manager, Marketing & Sales Director en de laatste 5 jaar maakte zij als operationeel directeur onderdeel uit van het directieteam. Met de huidige promotie treedt zij in de voetsporen van haar vader en oprichter van Cadmes, Wiek Schellings. Met de overname van Cadmes Benelux door het Duitse beursgenoteerde bedrijf Bechtle AG op 9 augustus 2021 nam hij afscheid van het bedrijf wegens zijn geplande pensioen.

Anoek Schellings: “Ik verheug mij er enorm op om, samen met onze collega’s, het huidige verandertraject naar cloud- en platformgericht denken en handelen van onze organisatie succesvol door te voeren. Smart industry thema’s en hybride werken staan hoog op onze agenda. Hierbij willen wij de overtuiging van onze klanten schaalbaar en gericht op hun gewenste ‘outcome’ optimaliseren. Dat vraagt van ons, naast hoogwaardige kennis van onze producten, vooral ook kennis van de processen en uitdagingen van onze klanten. Hier werken we doelgericht aan en ik ben trots op onze mensen die kritisch, maar altijd gedreven deze verandering mee vormgeven.”

Uwe Burk, EVP Bechtle Systemhaus Holding AG: “We zijn verheugd dat met Anoek Schellings een ervaren professional het succesverhaal van Cadmes voortzet als opvolger van Gerbert Thelissen. Gerbert, Anoek en hun geweldige team zijn al jaren onze zeer gewaardeerde collega’s in de branche. Daarom hadden we geen betere oplossing kunnen bedenken. We wensen Gerbert het allerbeste en we zijn dankbaar dat hij voor ons beschikbaar blijft in een adviserende rol.”

Cadmes is in de Benelux dé toonaangevende partner voor maakbedrijven op het gebied van Smart Industry en procesoptimalisatie. Dit doen ze door middel van automatisering op het gebied van PLM, CAD, CAE, CAM en PDM en met merken als SOLIDWORKS, 3DEXPERIENCE, Mastercam, Driveworks, Tacton en Cimatron. Cadmes is opgericht in 1991 en sinds 2021 onderdeel van het Duitse beursgenoteerde bedrijf Bechtle AG. Het hoofdkantoor is gelegen in ‘s-Hertogenbosch en daarnaast zijn er vestigingen in Almelo en het Belgische Merelbeke en Gosselies. De ruim 100 medewerkers staan dagelijks klaar om de meer dan 5.500 klanten te bedienen.