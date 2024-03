Andra Tech Group heeft per 22 maart 2024 100% van de aandelen overgenomen van Lucassen Groep BV, gevestigd in Sittard (Nederland). Lucassen heeft circa 50 medewerkers in dienst. Beide partijen zijn overeengekomen dat de inhoudelijke details van de overname volledig vertrouwelijk blijven. Daniël Gulikers zal in de functie van algemeen directeur bij Lucassen actief blijven.

Lucassen heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de productie van fijnmechanische onderdelen van uiteenlopende materialen die voldoen aan hoge reinheidseisen. Daarnaast verzorgt Lucassen (cleanroom)montage inclusief de daarvoor benodigde inkoop van onderdelen.

De 50 nieuwe collega’s van Lucassen zijn actief voor klanten in Semicon, Analytical en Optics. Daarmee vormt Lucassen niet alleen een welkome uitbreiding van de groep qua competenties maar zeker ook wat betreft klanten en markten die worden bediend.

Andra Tech Group bestaat na de overname van Lucassen uit 9 bedrijven in Nederland en Duitsland (naast Lucassen ook DKH, HFI, Jatec, Kusters, Lemmens, Mayer, Visietech en Wilting) met in totaal 11 productielocaties die zich richten op de maakindustrie. De groep is gespecialiseerd in het produceren van hoogwaardige fijnmechanische onderdelen en modules. De ruim 700 technische vakmensen die bij Andra Tech Group werkzaam zijn, bedienen klanten in verschillende industrieën, waaronder de semicon-, verpakkings-, voedingsmiddelen-, mobiliteits-, medische en lucht- en ruimtevaartindustrie. De groep staat bekend om zijn specialistische kennis en expertise in het verwerken van (moeilijk te bewerken) metalen en kunststof. Er wordt gewerkt met de nieuwste technologieën – zoals 3D printen – en een aantal bedrijven heeft beschikking over stateof-the-art cleanroom faciliteiten. Andra Tech Group produceert onderdelen voor prototypes, kleine tot middelgrote batches en ook grote series.

Begin 2021 heeft investeringsmaatschappij Equistone Partners Europe een meerderheidsbelang genomen in Andra Tech Group. Met de ondersteuning van Equistone heeft het management van Andra Tech Group de mogelijkheid om de bedrijfsactiviteiten verder te laten groeien en professionaliseren. Na de overnames van Mayer in Duitsland eind 2022, DKH begin 2023 en Lemmens eind 2023, breidt Andra Tech Group met deze volgende overname in Nederland haar klantenbestand en competenties verder uit. Lucassen en Andra Tech Group zullen nauw samen gaan werken om verdere groei te bewerkstelligen.

Adwin Kannekens, CCO Andra Tech Group: “We zien dat klanten in high tech sectoren zoals Semicon en Analytical steeds hogere eisen stellen aan onze bedrijven. Specialisatie en goede communicatie met onze klanten zijn essentieel om hier invulling aan te geven. De Lucassen Groep heeft afgelopen jaren laten zien hoe dit in de praktijk moet worden gebracht en zal daarmee een gidsfunctie gaan vervullen voor andere bedrijven binnen Andra Tech Group. Daarnaast kan Lucassen met de toegang die zij nu krijgt tot de Andra Tech Group competence centers haar klanten nog beter ondersteunen bij maakbaarheidsuitdagingen. We hebben dan ook ontzettend veel zin in deze nieuwe samenwerking.”

Daniel Gulikers, directeur Lucassen Groep: “We zien kansen en hebben de ambitie om Lucassen Groep de komende jaren sterk te laten groeien. De ondersteuning die Andra Tech Group hierbij gaat geven, helpt ons team bij het verder versterken van de organisatie en het uitbreiden van onze capaciteit. Dit biedt perspectief aan de klanten van Lucassen maar zeker ook aan onze medewerkers, omdat Andra Tech Group onze veerkracht vergroot. En die veerkracht is nodig om in de hedendaagse toeleveringsketens op het hoogste niveau mee te blijven doen.”