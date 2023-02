Het Nederlandse Andra Tech Group neemt per 1 februari 2023 100% van de aandelen over van DKH Metaalbewerking, gevestigd in Uden. DKH heeft een omzet van ongeveer 10 miljoen euro en heeft circa 30 medewerkers in dienst. Beide partijen zijn overeengekomen dat de inhoudelijke details van de overname volledig vertrouwelijk blijven. Francois van Hirtum, de oprichter en directeur van DKH, zal zijn functie in de loop van 2023 overdragen.

DKH excelleert in het hoog geautomatiseerd CNC-frezen en CNC-draai/frezen van fijnmechanische onderdelen op basis van producthandling. DKH bedient hiermee verschillende machinebouwers en OEM-ers in vooraanstaande sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie en automotive industrie, transportsector en medical equipment.

Andra Tech Group bestaat na de overname van DKH uit 7 bedrijven in Nederland en Duitsland (naast DKH ook HFI, Jatec, Kusters Precision parts, Mayer Feintechnik, Visietech en Wilting) met in totaal 9 productielocaties die zich richten op de maakindustrie. De groep is gespecialiseerd in het produceren van hoogwaardige fijnmechanische onderdelen en modules. De circa 600 technische vakmensen die bij Andra Tech Group werkzaam zijn, bedienen klanten in verschillende industrieën, waaronder semicon-, verpakkings-, voedingsmiddelen-, automotive en lucht- en ruimtevaartindustrie. De groep staat bekend om zijn specialistische kennis en expertise in het verwerken van (moeilijk te bewerken) metalen en kunststof. Er wordt gewerkt met de nieuwste technologieën – zoals 3D printen – en een aantal bedrijven heeft beschikking over state-of-the-art cleanroom faciliteiten. Andra Tech Group produceert onderdelen voor prototypes en kleine tot middelgrote batches van precisieonderdelen, maar ook grote series zijn mogelijk.

Begin 2021 heeft investeringsmaatschappij Equistone Partners Europe een meerderheidsbelang genomen in Andra Tech Group. Met de ondersteuning van Equistone heeft het management van Andra Tech Group de mogelijkheid om de bedrijfsactiviteiten verder te laten groeien en professionaliseren. Na de overname van Mayer Feintechnik in Duitsland eind 2022 breidt Andra Tech Group met deze 1e overname in de Nederlandse markt haar klantenbestand en competenties verder uit. DKH en Andra Tech Group zullen nauw samen gaan werken om verdere groei te bewerkstelligen.

“DKH is een belangrijke versterking van de groep. Niet alleen bedienen onze nieuwe collega’s een interessante, diverse klantenkring, maar ook verwachten we dat de andere bedrijven in de groep gebruik kunnen maken van de diepgaande kennis van geautomatiseerde producthandling bij DKH. We kijken dan ook uit naar de samenwerking tussen de bedrijven”, aldus Geert Ketelaars, CEO van Andra Tech Group.

“In de afgelopen jaren hebben we DKH op- en uitgebouwd tot een belangrijke partner voor onze klanten. Nu we de krachten bundelen met Andra Tech Group kunnen we DKH Metaalbewerking naar een volgend niveau brengen, zowel technologisch als organisatorisch. Hierdoor bieden we een nog beter perspectief aan onze klanten en uiteraard ook aan onze medewerkers,” legt oprichter Francois van Hirtum uit.