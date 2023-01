Het Nederlandse Andra Tech Group heeft per 31 december 2022 van 100% van de aandelen overgenomen van Mayer Feintechnik, gevestigd in het Duitse Göttingen. Mayer Feintechnik heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer 20 miljoen euro en 120 medewerkers. Beide partijen zijn overeengekomen dat de inhoudelijke details van de overname volledig vertrouwelijk blijven. Frank Neuschulz, huidig directeur van Mayer Feintechnik, zal in zijn functie actief blijven evenals zijn ervaren managementteam.

Mayer Feintechnik is gespecialiseerd in de productie van fijnmechanische metalen onderdelen en modules voor bedrijven die in de semicon, medische, optische en laserindustrie werkzaam zijn. Mayer Feintechnik begeleidt de klant van projectdefinitie en ontwerp tot serieproductie.

Na de overname van Mayer Feintechnik bestaat Andra Tech Group (voormalig Kusters Beheer) uit 6 bedrijven met in totaal 9 productielocaties die zich richten op de maakindustrie. Naast Mayer Feintechnik bestaat Andra Tech Group uit Jatec in Leerdam, HFI in Groenlo, Kusters Precision parts in Oss, Visietech in Schijndel en Wilting in Eindhoven, Leerdam en Wintelre.

De groep is gespecialiseerd in het produceren van hoogwaardige fijnmechanische onderdelen en modules. De ca. 550 technische vakmensen die bij Andra Tech Group werkzaam zijn, bedienen klanten in verschillende industrieën, waaronder semicon-, verpakkings-, voedingsmiddelen, automotive en lucht- en ruimtevaartindustrie.

De groep staat bekend om zijn specialistische kennis en expertise in het werken met complexe metalen, plastic en composieten. Er wordt gewerkt volgens de nieuwste technologieën, zoals 3D printen en een aantal bedrijven heeft beschikking over clean room faciliteiten. Andra Tech Group ontwikkelt prototypes, kleine tot middelgrote batches van precisieonderdelen, maar ook producten die om ontwikkeling op grote schaal vragen.

Begin 2021 heeft investeringsmaatschappij Equistone Partners Europe een meerderheidsbelang genomen in Andra Tech Group. Met de ondersteuning van Equistone heeft het management van Andra Tech Group de mogelijkheid om de bedrijfsactiviteiten verder te laten groeien en professionaliseren, wat heeft geresulteerd in de overname van Mayer Feintechnik. De kracht van Andra Tech Group is de aankoop van passende bedrijven, welke gedecentraliseerd geleid worden door lokale managementteams die hun succes al bewezen hebben.

Mayer Feintechnik en Andra Tech Group zullen nauw samen gaan werken om verdere groei te bewerkstelligen. Beide bedrijven bieden oplossingen voor de productie van precisieonderdelen aan zowel bestaande als nieuwe klanten in diverse regio’s. Technologische ontwikkelingen zullen tussen de bedrijven uitgewisseld worden om innovatie verder te stimuleren en de productiecapaciteit zal worden uitgebreid.

“We kijken ernaar uit om samen te gaan werken met de medewerkers en het management van Mayer Feintechnik om op die manier onze klanten nog beter te ondersteunen en het klantenbestand uit te breiden. Mayer Feintechniks sterke positie in Duitsland levert een belangrijke bijdrage aan onze ambities om Andra Tech Group ook internationaal te laten groeien”, aldus Geert Ketelaars, CEO van Andra Tech Group.