Anders Invest wil van tafelglasproducent Leerdam ‘duurzaamheidskoploper’ maken

Het Anders Invest Industrie Fonds heeft getekend voor een 100 procent participatie in Royal Leerdam, in Nederland vooral bekend als producent van wijnglazen. De onderneming produceert tafelglas voor de Europese markt vanuit Nederland en Portugal (Crisal). De groep heeft een omzet van circa € 120 miljoen en biedt werk aan meer dan 600 medewerkers in Nederland en Portugal.

Het bijna 150 jaar oude Royal Leerdam fuseerde in 2005 met het in 1944 opgerichte Crisal Cristalaria Automática uit Portugal en is inmiddels uitgegroeid tot een top 5 speler in de Europese markt op het gebied van tafelglas. De onderneming met hoofdkantoor in Leerdam opereert vanuit de productielocaties in Leerdam en Marinha Grande in Portugal. Het distributiecentrum is gevestigd in Gorinchem.

In de jaren ’70 werd het bedrijf overgenomen door BSN, het latere Danone, die het vervolgens in 1995 verkocht aan private equity partij CVC. In 2003 werd de onderneming verkocht aan de Amerikaanse tafelglasproducent Libbey Glass LCC. Libbey heeft besloten de Europese activiteiten af te stoten om zich meer te kunnen richten op haar Amerikaanse thuismarkt. Na een periode van meer dan 50 jaar komt dit industriële erfgoed weer in Nederlandse handen. Het managementteam van Royal Leerdam blijft betrokken bij de onderneming en investeert mee als aandeelhouder. Libbey en Royal Leerdam behouden nog een commerciële samenwerking.

‘Duurzaamheidskoploper’

Royal Leerdam en Crisal bedienen klanten in de detailhandel, groothandel en horeca met eigen merken en onder private label. Het merk Royal Leerdam is te koop bij alle grote retailers in Europa, Australië, Midden-Oosten, en Zuid-Afrika. In Nederland zijn bekende verkooppunten Blokker, Action, Sligro, Hanos en Makro.

Anders Invest heeft het doel om Royal Leerdam tot ‘duurzaamheidskoploper’ van haar industrie te maken. De glasfabriek in Nederland is al uitgerust met de meest energiezuinige ovens uit de industrie. Door gebruik van 100 procent zuurstof is de verbranding zeer efficiënt en wordt uitstoot van stikstof sterk verminderd. Voor de locatie in Portugal heeft Anders Invest al goedkeuring gegeven op de plaatsing van vergelijkbare moderne efficiënte ovens die tevens deels op elektriciteit functioneren. Daarnaast wordt met actieve deelname in proefprojecten gekeken naar de mogelijkheden om aardgas te gaan vervangen door waterstof.

Horizon van 10 jaar

Anders Invest is opgericht in 2014 en heeft nu circa 25 medewerkers. Het volume van het Industriefonds bedraagt inmiddels meer dan € 160 miljoen dat is geïnvesteerd in 26 bedrijven. Het fonds realiseerde sinds haar start een gemiddeld jaarlijks rendement van 15%. Het Industriefonds richt zich uitsluitend op de Nederlandse maakindustrie en de investeerders in het fonds zijn voornamelijk Nederlandse ondernemers. Anders Invest heeft een investeringshorizon van 10 jaar of langer wat ongebruikelijk is voor een private equity partij en staat een meer “Rijnlandse” aanpak voor, met aandacht voor alle bij een bedrijf betrokken partijen. Tevens investeert Anders Invest via haar andere fondsen in huurwoningen, zorgvastgoed en food & agri bedrijven. Ruim 500 investeerders hebben inmiddels bijna € 400 miljoen ingelegd en zijn veel actiever betrokken bij de fondsen dan gebruikelijk bij investeringsmaatschappijen. Zo doen ongeveer 100 van deze investeerders mee in een co-investeringsfonds bij Royal Leerdam en investeren daarmee – naast het Industriefonds – rechtstreeks in het bedrijf.