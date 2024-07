Royal Reesink en Anders Invest hebben de overname van Motrac Industries afgerond. Motrac Industries Holding B.V., opgericht door Anders Invest, is nu eigenaar van Motrac Hydrauliek B.V en Motrac Hydraulik GmbH.

Motrac Industries, met haar vestigingen in Zutphen en Papendrecht (Nederland) en Willich (Duitsland) heeft 110 medewerkers en bijna 70 jaar ervaring in hydraulische engineering. De laatste jaren is met succes uitgebreid naar elektrische aandrijvingen. Motrac Industries is de distributeur van Linde Hydraulics in Nederland, België, Duitsland en Polen en heeft verder leveranciersrelaties met toonaangevende partijen. Dit is de basis voor het succesvol ontwikkelen, bouwen, leveren en repareren van hydraulische- en/of elektrische aandrijfsystemen. Daarnaast wordt in de vestiging Willich onder de naam IMAV hydraulik manifolds geproduceerd terwijl in Papendrecht onder de naam Hydromarine specifieke oplossingen voor de binnenvaart worden geleverd en onderhouden. De systemen van Motrac Industries worden wereldwijd gebruikt in de sectoren landbouw, maritiem, mobiel en industrie.

Motrac Industries is overgenomen door Anders Invest, een gerenommeerde participatiemaatschappij die zich richt op het voor de lange termijn investeren in en samenwerken met Nederlandse kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in de productie- en technische sector.

Voor Royal Reesink is dit een stap die in lijn is met de strategische focus van het bedrijf op kernactiviteiten; distributie en aftersales van machines voor landbouw-, constructie-, landscaping- en logistieke machines. Motrac Industries, als leverancier van hoogwaardige hydraulische en elektrotechnische oplossingen en componenten, past niet in het portfolio van Royal Reesink. Met de markt waarin Motrac Industries opereert heeft Royal Reesink te weinig raakvlakken en is van mening dat een andere eigenaar Motrac Industries beter kan ondersteunen in zijn ambities.

Rogier van der Linde, CEO Royal Reesink: “We zijn verheugd over deze transactie. Allereerst omdat wij geloven dat Anders Invest de juiste partner is om Motrac Industries verder te brengen en te helpen zijn volledige potentieel te realiseren. Anderzijds omdat het een belangrijke stap is in onze strategie om onze portfolio te verfijnen. Wij bedanken de teams van Motrac Industries, onder leiding van de directeuren Maarten Vinkesteijn en Nicolai Linssen, voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van Royal Reesink en wij wensen hen veel succes onder de vlag van Anders Invest”.

Maarten Vinkesteijn, divisiedirecteur Reesink Industries: “Met Royal Reesink als onze moeder hebben we de ruimte gekregen om te bouwen aan het toekomstbestendige bedrijf wat er nu staat. Met een fantastisch pand in Zutphen, nieuwe machines in Willich en een geheel nieuwe productgroep ‘E-drive’. Sinds onze toetreding tot Royal Reesink in 2013 hebben we onze omzet verdrievoudigd; een groei die we alleen hebben kunnen bereiken dankzij de steun van Royal Reesink. Ook zijn we dankbaar dat wij als Motrac Industries een belangrijke rol hebben kunnen spelen in de zoektocht naar een nieuwe en passende partner.

Anders Invest heeft aangegeven zich sterk te willen inzetten om het getalenteerde personeel van Motrac Industries te behouden en mogelijkheden te bieden voor groei en ontwikkeling. Klanten kunnen een naadloze overgang en een blijvend hoog niveau van service en ondersteuning door Motrac Industries verwachten”.

Gerald van Kooten, partner Anders Invest: “Met Motrac Industries heeft het Anders Invest Industrie Fonds een mooi bedrijf toegevoegd aan haar portefeuille. Wij zien in Motrac een sterke specialist met een track-record in hydraulische aandrijvingen en een goede positie in de sterk groeiende markt voor elektrische aandrijvingen in combinatie met hydraulische oplossingen. Dit maakt dat Motrac in staat is om unieke klantoplossingen te realiseren in de verschillende eindmarkten waarin ze actief zijn”.

Royal Reesink, in 1786 opgericht als gieterij en handelsonderneming in Zutphen, is een van de oudste distributie- en servicebedrijven ter wereld. Royal Reesink is een toonaangevende internationale distributeur van landbouw-, constructie-, landscaping- en logistieke machines en heeft momenteel meer dan 40 werkmaatschappijen op vier continenten die machines en componenten distribueren voor de industriële sector, de agrarische sector en de landschapsonderhoud divisies van toonaangevende OEM’s (Original Equipment Manufacturers). Dankzij ons wereldwijde netwerk en onze lokale aanwezigheid kunnen klanten hun activiteiten op de best mogelijke manier uitoefenen. In 2023 bedroeg de omzet meer dan 1,4 miljard euro en had het bedrijf 2.700 mensen in dienst.

Anders Invest investeert voor de lange termijn in Nederlandse industrie, Food & Agri sector en (zorg)vastgoed. Het Anders Invest Industrie Fonds richt zich op bedrijven actief in de maakindustrie met een bewezen omzet- en winstcapaciteit. Het fonds heeft in dit segment een brede portfolio van 36 bedrijven opgebouwd. Het industriefonds stelt risicodragend kapitaal ter beschikking ten behoeve van zowel minderheid- als meerderheidsbelangen. De aanpak van Anders Invest onderscheidt zich door focus op de lange termijn, duurzame waardeontwikkeling (slow equity), praktische en actieve management ondersteuning (supportive) en een eerlijke en transparante benadering (straight).