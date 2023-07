Anders Invest heeft een belang van 75% in Flexxolutions uit Oldenzaal verworven. Het bedrijf produceert technische textielafdeksystemen voor biogasinstallaties en mestsilo’s. Het bedrijf heeft een omzet van € 15-20 miljoen en heeft ongeveer 80 mensen in dienst.

Flexxolutions is opgericht in 2012 en heeft naast een verkoopkantoor in Oldenzaal een grote productiefaciliteit in Bad Bentheim. Het bedrijf produceert en assembleert uitgebreide technische textielmembranen die worden gebruikt voor het afdekken van vergisters in biogasinstallaties of mestsilo’s. Het dubbele membraan voor biogasinstallaties is luchtdicht op de wanden gemonteerd en kan ademen met de hoeveelheid gas in de vergister. Naast afdekkingen produceert het bedrijf innovatieve desinfectiematten voor gebruik in de voedselproductie en stallen. Flexxolutions realiseert wereldwijde verkoop door middel van directe verkoop en een dealernetwerk.

Anders Invest heeft de aandelen in Flexxolutions overgenomen van de huidige eigenaren Martin Nieuwmeijer, Ronnie Beld en Christian Lansink, die zich als minderheidsaandeelhouders voor de lange termijn aan het bedrijf verbinden. Samen met het bestaande managementteam blijven zij actief betrokken bij de continue groei en professionalisering van de organisatie.