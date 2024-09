Anders Invest heeft een minderheidsdeelneming in HTC Group uit Waddinxveen gerealiseerd. HTC is de Nederlandse marktleider in speedgates en biedt werk aan ruim 80 mensen.

HTC staat bekend om haar kwalitatief hoogwaardige producten en innovatieve maatwerkoplossingen. Zo heeft de onderneming mobiele speedgates geïntroduceerd voor tijdelijke toepassingen en produceert zij speedgates met veiligheidsnormeringen tot en met RC5. HTC heeft een product-as-a-service model ontwikkelt en investeert in duurzaamheid door het ontwikkelen van de circulaire speedgate.

Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Waddinxveen, waar ook de productie en assemblage van de speedgates plaatsvindt. Vanuit deze locatie voert de onderneming service- en onderhoudswerkzaamheden uit met een landelijk dekkend netwerk. HTC beschikt over een eigen engineeringstak voor de ontwikkeling van haar producten. Verkoop vindt plaats vanuit Nederland en middels een dealernetwerk in Europa. Haar klanten zijn parkeerbeheerders, overheidsinstellingen, installateurs en VVE’s..

De aandelen in HTC zijn overgenomen van Peter Thun. Naast Anders Invest is operationeel directeur Robert-Jan Karsman als aandeelhouder toegetreden. Peter zal als algemeen directeur en meerderheidsaandeelhouder aanblijven.