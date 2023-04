Op 3 april heeft Anders Invest aangekondigd voor twee van haar vier fondsen kapitaalrondes te organiseren in april en mei van dit jaar. Het Food & Agri Fonds richt zich op een verdubbeling van haar inleg door een doelstelling van circa 30 miljoen. Dit fonds investeert in (Internationale) Food & Agri bedrijven, en wil hiermee een bijdrage leveren aan de voedseltransitie. Het Industriefonds mikt op een uitbreiding van 50 miljoen als toevoeging op het huidige fondsvermogen van zo’n 200 miljoen. Het fondsmanagement beoogt dit te investeren in gevestigde Nederlandse technische / productie MKBbedrijven met een eigen product. Beide fondsen gezamenlijk deden in de eerste maanden van 2023 5 nieuwe investeringen waaronder Eosta te Waddinxveen, het Braziliaanse Gebana, Bakker Hydraulics te Elst (GLD) en de Belgische Draadtrekkerij van Meirvenne. De uitbreiding brengt het totaal fondsvolume van Anders Invest op zo’n 450 miljoen verdeeld over de eerder genoemde bedrijvenfondsen en twee vastgoedfondsen. Dit kapitaal is inmiddels geïnvesteerd in zo’n 40 bedrijven en ruim 1.500 Nederlandse woonéénheden.

Het team van Anders Invest, dat bestaat uit bijna 30 personen werkt dagelijks aan de missie van Anders Invest: investeren op de lange termijn, op wederkerige en betrokken wijze. De fondsstructuur stelt Anders Invest in staat om werkelijk op lange termijn, zonder vooraf gedefinieerd exit-plan, te kunnen investeren. Door middel van jaarlijkse kapitaalrondes wordt bij de zittende achterban en nieuwe toetreders kapitaal opgehaald om dit in een periode van circa 1 jaar te investeren. De achterban van Anders Invest bestaat uit zo’n 500, hoofdzakelijk Nederlandse, ondernemers.