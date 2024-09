Anders Invest heeft producent van vijzelpompen Spaans Babcock uit Balk overgenomen. De onderneming realiseert een jaarlijkse omzet van € 20 tot € 25 miljoen en biedt werk aan ruim 100 mensen.

Spaans Babcock engineert, produceert, bouwt en installeert vijzelpompen, vijzelgeneratoren, roosters en beluchting voor afvalwaterzuiveringen, gemalen en waterkrachtinstallaties. De onderneming is ruim 125 jaar oud en opgericht in 1897 door de familie Spaans. In 1974 werd het bedrijf onderdeel van de FKI Group Ltd., die ook een Babcock bedrijf in haar groep had, en ontstond de huidige bedrijfsnaam. In 1995 is de onderneming overgenomen door de Alpha Group International.

De onderneming realiseert de meerderheid van haar omzet met vijzels, beluchters en hydroturbines, in deze niche is de onderneming wereldwijd marktleider. In Balk is een omvangrijke productielocatie gevestigd waar de vijzels met behulp van CNC gestuurde machines en lasrobots worden geproduceerd. De vijzelpomp onderscheidt zich van andere pomptechnieken vanwege haar capaciteit, levensduur, ongevoeligheid voor vervuilde vloeistoffen en energiezuinigheid. Daarnaast is de vijzel visvriendelijk en houdt ze de biologische balans in zuiveringsinstallaties intact omdat de pomp geen destructieve werking heeft op de samenstelling van de vloeistof. Naast de vestiging in Balk zijn er vestigingen in Engeland en Canada/Verenigde Staten.

De eindklanten zijn over het algemeen (afval)waterzuiveringsbedrijven, waterschappen (bijvoorbeeld poldergemalen) en bedrijven actief in de aanleg of exploitatie rioolwaterzuivering. Met eigen verkoopvestigingen in Engeland (Heywood) en Canada (Ontario) levert Spaans Babcock haar producten wereldwijd.

De aandelen in Spaans Babcock zijn overgenomen van Alpha Group International. De Alpha Group is een investeringsvehikel van de heer Nolst Trenité en de heer Tonnie Eijt. De heer Eijt is algemeen directeur bij Spaans Babcock en blijft aan als algemeen directeur en aandeelhouder.