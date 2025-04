Het Nederlandse AMT Medical heeft een doorbraak bereikt in hartchirurgie met zijn ELANA® Heart Bypass Systeem. De innovatie, nu extra gefinancierd door een €22 miljoen investering, maakt openhartoperaties overbodig door bypasses via slechts drie kleine incisies uit te voeren. Het systeem combineert een speciaal ontwikkelde clip met een excimerlaser om bloedvaten naadloos te verbinden – zonder handmatig hechten.

Hoe werkt het?

Traditionele bypasschirurgie vereist het opensnijden van de borstkas, stilzetten van het hart en gebruik van een hart-longmachine. AMT’s techniek omzeilt dit: chirurgen plaatsen een clip rond het donorvat, openen vervolgens met een laser een precisie-verbinding achter de vernauwing. Dit reduceert operatietijd van uren naar minuten en verlaagt het risico op complicaties zoals beroertes met 70%. Patiënten kunnen al na twee dagen naar huis en zijn binnen twee weken weer volledig actief.

Klinische resultaten

Uit eerste trials bij 10 patiënten bleek geen enkel geval van ernstige complicaties. Een vervolgstudie met 65 patiënten loopt momenteel, met CE-markering als doel in 2026. “Dit is geen kleine aanpassing, maar een revolutionaire verandering”, zegt CEO Rutger Tulleken. “Onze techniek maakt zelfs robotondersteunde sleutelgat-chirurgie mogelijk”. Het UMC Utrecht en het Duitse Charité ziekenhuis zijn betrokken bij de validatie.

Wereldwijde impact

Met 1 miljoen bypasspatiënten jaarlijks heeft de vinding potentie om zorgkosten drastisch te verlagen: 50% kortere operatietijd, 70% kortere ziekenhuisopname en tot €15.000 besparing per ingreep. De belangrijkste nieuwe investeerder in AMT Medical is Johan Bender, een zorgondernemer die zijn bedrijf Gatt enkele jaren geleden aan de Amerikaanse multinational Johnson & Johnson verkocht. Met de verdiensten daarvan is Bender een eigen investeringsmaatschappij Bender Analytical Holding begonnen. Ook de ontwikkelingsmaatschappijen Invest-NL en Oost NL leggen geld op tafel, evenals de Europese Innovatieraad. Johan Bender ziet kansen voor VS-expansie: “We mikken op FDA-goedkeuring in 2027”. AMT, ontstaan uit neurochirurgisch onderzoek van prof. Cees Tulleken, heeft al 40 patenten en werkt ook aan toepassingen in orgaantransplantaties.