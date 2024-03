SEMI, de branchevereniging die de wereldwijde toeleveringsketen voor elektronicaontwerp en -productie bedient, juichte vandaag de aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Handel toe van een voorlopig memorandum van voorwaarden voor een toekenning onder de CHIPS and Science Act ter ondersteuning van vier nieuwe Intel Corporation-productielocaties voor halfgeleiders in de staten Arizona, New Mexico, Ohio en Oregon.

“We prijzen het Amerikaanse ministerie van Handel met de aankondiging van deze nieuwste stap om de veerkracht van de binnenlandse toeleveringsketen voor halfgeleiders te versterken”, aldus Joe Stockunas, president van SEMI Americas. “Met toepassingen van kunstmatige intelligentie en digitaliseringstrends die naar verwachting de verreikende vraag naar chips in eindmarkten zullen stimuleren, zijn overheidsinvesteringen in de productie van halfgeleiders, zoals deze Amerikaanse Chips Act-subsidie voor Intel, van cruciaal belang voor economieën over de hele wereld. SEMI-marktonderzoek wijst erop dat de regio Noord- en Zuid-Amerika de kloof met de regio’s met de hoogste uitgaven voor fab-apparatuur in Azië de komende jaren aanzienlijk zal verkleinen, en dit samen met uitbreidingen in andere regio’s zal helpen de wereldwijde toeleveringsketens te diversifiëren en te versterken.”

Het onlangs aangekondigde SEMI 300mm Fab Outlook to 2027-rapport voorspelt dat de regio Noord- en Zuid-Amerika de investeringen in 300 mm fab-apparatuur zal verdubbelen van 12 miljard dollar in 2024 tot 24,7 miljard dollar in 2027, waardoor het aanzienlijk dichter bij de drie grootste uitgavenregio’s komt, die naar verwachting tussen de 30 miljard en 26,3 miljard dollar zullen uitgeven in 2027.

