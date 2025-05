LouwersHanique is sterk afhankelijk van de semicon en die markt is de laatste paar jaar weer steeds volatieler te worden, mede door de geopolitieke onzekerheden. Dat de onderneming uit Hapert sinds een paar jaar onderdeel uitmaakt van het grote Amerikaans concern IDEX geeft het echter de nodige stabiliserende financiële slagkracht. Evengoed maakt de wispelturigheid van overheden het lastig te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming: ‘Ik wil dan wel zeker weten dat ik niet gefrustreerd wordt door een onbetrouwbare overheid.’

Geopolitiek heeft al effect op semiconbusiness LouwersHanique, onderdeel Amerikaans IDEX

Sinds twee jaar is de Muon Group – en daarmee LouwersHanique – in handen van IDEX Corporation. Een ‘strategische partner’, vertelt Louwers-directeur Kees Verspaandonk, die met een grote groep van bedrijven actief is in onder meer de semicon, food en medtech, beursgenoteerd met een omzet van plusminus 3,26 miljard dollar (2024). En ook een Amerikaans bedrijf, met de hoofdzetel in Chicago. ‘Ja, dat Amerikaans-zijn is de laatste weken ineens wel een issue geworden’, erkent hij eind februari, gezeten in zijn kantoor in Hapert, om de hoek bij grote klant ASML.

Knieval

Want hij onderkent dat er sinds het aantreden van president Donald Trump de afstand tussen de VS en Europa een stuk groter is geworden, in elk geval politiek. ‘Of dat ook gevolgen gaat hebben voor ons? Onze regering heeft natuurlijk een knieval gemaakt voor de Amerikanen door akkoord te gaan met een ban op de export van de EUV NX-machine naar China. Nee, ik vind het geen goede zet om vanwege politieke druk een grote markt niet te bedienen. Nu dwingen we China zelf tot betere chipproductiemethoden te komen, en daar gaat dat land zeker in slagen. Wij leveren onze componenten en assemblies juist voor dat meest geavanceerde type chipmachine aan en een feit is dat dat werk de laatste anderhalf jaar echt minder goed doorloopt’, aldus Verspaandonk. Louwers, gevestigd in Hapert, legt het zich toe op de manufacturing of technical glass and ceramic components and assembly technologies. Meer dan de helft van de omzet behaalt het in de semicon, de rest in de analytics en de medtech

Voorraden en tekorten

Nogal wat bedrijven in de Eindhovense regio hebben met datzelfde probleem te maken dat verergerd wordt door de grote voorraden waarmee ze zitten. Die hebben ze aangelegd anticiperend op een ramp-up die ASML eerder aangekondigd had en omdat ze het sinds corona ook wel zo veilig vinden lokaal over voorraden te beschikken. ‘Tegelijk zijn er in Europa’, constateert Verspaandonk, ‘tekorten aan grondstoffen doordat Europa voor de winning daarvan helemaal vertrouwd heeft op private bedrijven. In China heeft de staat dat op zich genomen en de VS gaan nu hetzelfde doen. Nee, wij kopen zelf geen grondstoffen in en wat onze toeleveranciers voor ons aanschaffen zijn bescheiden hoeveelheden. Maar, indirect kan dit ons wel gaan raken, als Europese autobouwers hun elektrische auto’s niet meer kunnen uitleveren waardoor de vraag naar chips daalt. Ja, goed plannen van de flow in de keten en het voorkomen van het opzweepeffect, is ondanks alle digitalisering nog steeds een groot probleem. Blijkbaar is de complexiteit van de technologie en daardoor die van de keten er nog te groot voor’, aldus Verspaandonk. Hij is dan ook blij is met het project Collchain waarin Link magazine, ESCF en de TUE met partners werkt aan ketensamenwerkingsmodellen.

Snelle investeerders

Dus de geopolitieke druk heeft al effect op de business van Louwers. De vraag is of er meer consequenties zullen volgen. IDEX behaalt een kwart van zijn omzet met zijn Europese hightech bedrijven. ‘Nee, ik verwacht niet dat de investeringen daarin teruggeschroefd zullen worden, juist omdat IDEX zijn positie in Europa wil versterken, onder andere in de medtech waar wij diversificatiemogelijkheden zien. IDEX heeft tot nog toe op mijn investeringsverzoeken altijd heel voortvarend gereageerd. Nog niet zo lang geleden werd ik onderweg naar mijn vakantieadres gebeld dat we een nieuwe Kern CNC-machine snel geleverd konden krijgen, maar dan moesten we wel direct beslissen. Ik heb met Amerika gebeld en in datzelfde telefoongesprek werd akkoord gegeven, voor een investering van wel meer dan 1 miljoen euro.’

‘Maar’, vervolgt hij, ‘het is wel afwachten welke decreten nog op ons afkomen. Komen er importtarieven die onze export naar de VS gaan raken? Ik ga er wel vanuit dat de semicon een behoorlijk globale sector zal blijven. Afhankelijkheid voor chips van andere continenten is voor Europa niet erg, zolang we maar wat uit te ruilen hebben. En met bedrijven als ASML hebben we dat.’

Consequente overheid

De politieke wispelturigheid is in Nederland en Europa dan wel van een andere orde dan momenteel aan de andere kant van de Atlantische plas, evengoed is het beleid ook hier bepaald niet consequent, snijdt Verspaandonk een pijnpunt aan. ‘Neem de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, red.). Wij zijn met 170 medewerkers en 50 miljoen euro omzet net groot genoeg om ook de plicht krijgen informatie aan te leveren over onze duurzaamheidsimpact, conform de vijftig standaarden van de richtlijn. Van collega-hightech bedrijven hier uit de Brainport-regio hoor ik dat ze daarvoor 1 à 2 mensen extra hebben moeten aanstellen. Ik snap heel goed dat het verzamelen van data en daarover rapporteren inzicht biedt in je ecologische footprint. Maar dan steek ik onze capaciteit liever het daadwerkelijk verduurzamen van onze processen dan in het aanleveren van data daarover. Het zou fijn zijn als de nationale en Europese overheid, samen met onze grote klanten, dat veel beter met elkaar afstemmen.’

Daags na het interview bleek dat de Europese Commissie meegeluisterd had: die wil nu dat dat CSRD nu alleen gaat gelden voor bedrijven met minstens duizend medewerkers en 450 miljoen euro omzet.

Investeren in verduurzaming

Ook zonder regulering wil Louwers graag verduurzamen, verzekert Verspaandonk. ‘Ik geloof in maatschappelijk verantwoord ondernemen en kies dan graag voor die maatregelen die goed zijn voor zowel people, planet en profit. Het laaghangende fruit hebben wij inmiddels geplukt. Nee, zonnepanelen hebben we niet liggen, daarvoor is het dak niet sterk genoeg. Maar we hebben wel de verlichting vervangen door leds en voeren we een zwaar chemisch afval – hf – nu niet meer af, maar zuiveren het eerst. Dat zorgt ervoor dat mijn mensen de stof minder hoeven te hanteren, verlaagt onze milieubelasting en scheelt afvoerkosten. Ook onderzoeken we een investering in een klimaatbeheersingssysteem op de werkvloer. Wij maken producten in het submicronbereik en die zijn heel gevoelig voor een paar graden temperatuurverschil. Zo voorkomen we uitval en het is ook nog eens comfortabel voor onze medewerkers. Een investering van een paar miljoen. Wij doen graag meer lange termijninvesteringen in duurzaamheid, maar dan wil ik wel zeker weten dat ik die binnen een bepaald aantal jaar terugverdien en niet gefrustreerd wordt door een onbetrouwbare overheid.´

Netcongestie

De overheid is bovendien kortzichtig: ‘Wél voluit het investeren in zon en wind, maar niet nadenken over netcongestie. Wij hebben daar nog nét-aan geen last van gehad. We wilden investeren in een machine, dachten even dat dat niet zo kunnen vanwege het hoge stroomverbruik ervan, tot we zagen dat we vorig jaar net voldoende vermogen hadden aangevraagd bij Enexis.’ Maar Louwers zit dus wel tegen de bovengrens aan van de capaciteit van zijn elektriciteitsaansluiting dus wil het bedrijf geld steken in een datasysteem dat stroomverbruiksdata van alle machines verzamelt. ‘Dat biedt ons een dashboard waarop we ons actuele verbruik kunnen monitoren. Door bepaalde bewerking dan net wat te vervroegen of uit te stellen kunnen piekbelasting voorkomen.’

Klantgerichter

Investeren doet Louwers tegenwoordig, als onderdeel van IDEX, nog een slagje klantgerichter dan voorheen. ´De mensen van IDEX focussen heel sterk op wat de succesfactoren voor de toekomst zijn. We innoveren daarom niet zozeer om verder te verbeteren waar we al goed in zijn, maar richten ons op dat waarmee we de klanten in de toekomst nog beter kunnen bedienen. Met die visie wordt geïnvesteerd in nieuwe productietechnologie. Zo zijn we nu bezig – deze ontwikkeling zit in een vroeg stadium, dus ik mag daarover nog niet in detail treden – met het veranderen van de structuur van glas en kwarts. Een bewerkingsproces waarbij we het materiaal vorm en eigenschappen kunnen geven waar onze klant baat bij hebben. Dat is een technologie waaraan we samen met een leverancier van lasertechnologie werken.’

Drie hoofdafdelingen

Lasertechnologie is een van vele bewerkingstechnologieën die Louwers in huis heeft. ‘Dat maakt ons uniek’, vertelt Verspaandonk trots. Die technologieën zijn verzameld in drie ‘hoofdafdelingen’: een voor het thermisch bewerken van glas of keramiek, een voor het CNC-bewerken ervan en een voor het assembleren van mechatronische samenstellingen. Een wandeling over de werkvloer leert dat die afdelingen vooral bestaan uit geavanceerde, strak vormgegeven machines, al dan niet ondergebracht in een cleanroom. Slechts één deel, waar nog handmatig glas bewerkt wordt, veelal voor de medtech-markt, ademt nog de sfeer van de aloude glasblazerij, compleet met blauwe en gele gasvlammen.

Hoog-geautomatiseerd

‘Wij zijn een hoog-geautomatiseerd bedrijf. Kijk’, zegt hij, terwijl hij twee glazen fietsjes over de tafel schuift. ‘Die heb ik toen ik hier aantrad zelf gemaakt, om feeling te krijgen met het glasbewerkingsvak. Ik heb er acht uur over gedaan. Ja dat vonden ze hier erg lang’, erkent hij met een grijns. ‘Maar, ze zijn ook niet identiek. Door te automatiseren kunnen we onze producten veel beter kopiëren, binnen de toleranties van onze machines. En we kunnen daarmee, ongeacht de krappe arbeidsmarkt, gemakkelijk opschalen. We draaien onze processen 24/7, maar werken in één ploeg.’

IDEX: synergie beter benutten

In 2022 heeft IDEX Corporation de Nederlandse Muon Group overgenomen. De op de New York-beurs genoteerde onderneming heeft 8800 mensen in dienst, verdeeld over ongeveer vijftig bedrijven, hoofdzakelijk in de VS en Europa. Die ondernemingen zijn actief op de food- en medtech-markt, met allerhande (zeer nauwkeurige) pomp- en meetsystemen en op de safety-markt, met onder andere hydraulische scharen voor het openknippen van gecrashte auto’s. LouwersHanique behoort dus ook tot deze grote groep. De semicon is momenteel veruit de grootste markt, maar ook de medtech wordt gezien als de groeimarkt waarin de komende jaren veel geïnvesteerd zal worden. IDEX wil de komende jaren de synergie tussen haar bedrijven beter benutten en samen laten werken aan producten en productietechnologieën, bevestigt Louwers-directeur Kees Verspaandonk.

Net als Louwers was ook Millux eerder onderdeel van Muon en nu dus van IDEX. Het bedrijf in Wijchen is gespecialiseerd in ultraprecisiebewerkingen met lasertechnologie, met name voor de sectoren semicon, medical en analytical. Ook voor Millux is ASML een zeer grote klant. De twee Nederlandse bedrijven behoren samen met Optical Technology, STC Material Solutions en Iridian Spectral Technologies tot het marktsegment Semicon dat weer onder Health & Science Technologies valt, een van de drie IDEX-divisies. Millux-managing director Eric Hezemans over de integratiemogelijkheden: ‘Elk van deze vijf semicon-bedrijven is gespecialiseerd in een eigen, bijzondere precisietechnologie die juist in de semicon problemen kan oplossen. Het is de bedoeling dat, als klanten met technische problemen bij ons komen, wij heel goed van elkaar weten wat wijzelf maar ook die andere vier bedrijven zouden kunnen bijdragen aan het vinden van een oplossing. En mocht je op een probleem stuiten waar binnen ons segment geen oplossing voor is, dan is er binnen IDEX veel investeringsbereidheid. Zo is recent in de VS Mott Corporation gekocht, juist om een probleem met de EUV-laserbron van ASML op te lossen.’

Hezemans twijfelt er niet aan dat het Amerikaanse concern – ‘een strategisch investeerder, geen private equity’ – ook blijft investeren in Europa, ondanks de geopolitieke spanningen en de ‘vertraging’ in de semicon-markt. ‘Vergeet niet: de helft van de VS staat niet achter de politiek van Trump. En de semicon vertraagt nu wel iets, maar alleen al in ASML gaat nu wel 28 miljard euro per jaar om. Hoe dan ook een heleboel geld. Die vertraging is ook een direct resultaat van die spanningen. Juist omdat chips de olie van de toekomst zijn willen de VS en Europa hun afhankelijkheid daarvoor van Azië afbouwen. Geld voor nieuwe fabs hier en in de VS is het probleem niet, maar we beschikken niet meer over de mensen en de kennis om zo’n fabriek goed te kunnen laten draaien. Dat opbouwen kost tijd.’

Millux begon ruim dertig jaar geleden onder de naam Reith Laser als jobber voor laserbewerkingen. Inmiddels is het een kennispartner geworden voor zijn klanten en last, boort, snijdt, microfreest en graveert het alles van 250 micron of kleiner. Het was onderdeel van Muon Group, een groep bedrijven met elk hun eigen technologieën voor precisiebewerkingen: Veco (elektroformeren), Atul Sugar Screens (filtratietechnologie), Tecan (fotochemisch etsen) en dus Millux en LouwersHanique.