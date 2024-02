De begin dit jaar opgerichte Metis Group, waarin AME en Variass hun samenwerking formaliseren, wil haar positie in de groeiende markt voor elektronische producten verstevigen door sterk in te zetten op een buy-and-build strategie. Onder leiding van ceo Reinier Beltman wil de groep duurzaam groeien, meer bedrijven kopen en die laten samenwerken naar het beproefde model van AME en Variass.

Reinier Beltman, sinds april vorig jaar ceo van AME in Eindhoven, geeft leiding aan Metis Group, met Ronald Diederiks als cfo aan zijn zijde. Beltman heeft zijn sporen verdiend gedurende een loopbaan van dertig jaar in de halfgeleiderindustrie. Eerst bij Philips Semiconductors, vervolgens bij NXP en daarna bij de NXP-spin-off Ampleon in Nijmegen, die actief is in de RF Power-markt en zendtransistoren voor de mobiele telefonie-infrastructuur maakt.

Van 2020 tot 2023 zat Beltman in de raad van commissarissen van AME. Daarna werd hij ceo van dat bedrijf, als opvolger van Henk Smid die die positie tijdelijk had ingevuld en overigens ook oprichter en tot voor kort ceo was van Variass, met vestigingen in Veendam en Drachten. In 2020 nam investeerder Gimv een meerderheidsaandeel in AME, en in 2022 ook in Variass. Zo ontstond de combinatie van twee bedrijven die allebei actief zijn in het ontwerpen en vervaardigen van klantspecifieke, hoogwaardige printed circuit boards, modules en eindproducten. Binnen Metis Group wordt die samenwerking nu geformaliseerd, wat past binnen de internationale buy-and-build strategie van Gimv.

Inspelen op marktdynamiek

De ambitie van Metis Group is de komende vier jaar duurzaam met 75 procent te groeien, zowel via acquisities als organisch. AME en Variass zijn beide de afgelopen jaren snel gegroeid, vertelt Beltman. ‘Misschien wel iets te snel. Die 75 procent klinkt misschien veel, maar is minder dan we in de afgelopen vier jaar zijn gegroeid.’

Metis Group wil inspelen op de huidige dynamiek in de Nederlandse en Europese hightech maakindustrie. Beltman: ‘Heel veel bedrijven in deze sector staan open voor consolidatie. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals zoeken naar samenwerking om kritieke massa te bereiken, of de wens tot verticale integratie bij bedrijven die systemen maken en ook de capaciteit willen hebben om zelf elektronische oplossingen te fabriceren. Een andere reden kan zijn om het hoofd boven water te houden in tijden van enorme kostenstijgingen die niet een-op-een aan klanten kunnen worden doorberekend. En verder zijn er soms opvolgingsperikelen binnen bedrijven, zoals bij AME en Variass het geval was.’

Win-win-projecten

Nadat AME door private-equity partij Gimv was gekocht, maakte het bedrijf de nodige groeistuipen door, zegt Beltman. ‘Daarnaast presenteerden externe omstandigheden de afgelopen jaren significante uitdagingen, zoals Covid en de componentencrisis. Inmiddels zijn de ergste supplychainproblemen achter de rug; op dit moment is het goed te doen. Het is niet perfect, maar we hebben geen grote beperkingen op de toelevering of de fabricage.’

‘We respecteren beide culturen en leren zo veel mogelijk van elkaar’

In de beginfase hield Beltman zich bezig met de interne fabricageoperatie van AME, die met de kennis en ervaring van Variass aanzienlijk werd verbeterd. ‘Zo konden we de schaalbaarheid van AME weer op peil krijgen’, aldus Beltman. ‘Anderzijds zetten we de r&d-expertise van AME ook in voor de klanten van Variass. Dat zijn mooie voorbeelden van de samenwerking die wederzijdse voordelen geeft. Profiteren van elkaars kennis en kunde in win-win-projecten. Met Metis Group kunnen we ons beter positioneren richting klanten, hebben we meer kritieke massa en kunnen we klanten meer services en toegevoegde waarde leveren.’

Kruisbestuiving

Ondertussen zijn er flink wat activiteiten ontplooid om de synergie te verwezenlijken. Beltman: ‘De eerdergenoemde inbreng van Variass in de productie bij AME, het product-lifecycle-management van Variass toepassen bij AME. Maar je kunt ook denken aan gezamenlijk inkopen bij overlappende leveranciers en het gezamenlijk formuleren van een ESG-programma. Zo is er een hele lijst.’

Beltman is heel tevreden over hoe de samenwerking verloopt. ‘Er is wederzijds respect en we hebben al het een en ander bereikt. We realiseren ons dat het stap voor stap moet gebeuren. Beide bedrijven hebben een unieke achtergrond: AME met een vanuit r&d gedreven opzet en Variass meer fabricagegedreven. Dat zie je terug in de manier van werken. Het leek ons geen goed idee dat plat te slaan en een top-down fusie af te dwingen. We respecteren beide culturen en leren zo veel mogelijk van elkaar. Datzelfde gaan we doen bij de toekomstige acquisities.’

Kracht van innovatie

Beltman studeerde elektrotechniek aan Universiteit Twente en heeft een technische en commerciële achtergrond. Hij is heilig overtuigd van de kracht van innovatie. Dat moet volgens hem ook de kern van het toekomstige verdienmodel van de BV Nederland zijn. ‘Want we moeten het nu eenmaal van slimmigheid hebben: hoogopgeleide mensen en een hoogwaardige industrie die internationaal waarde weet toe te voegen. Het is heel goed als er in Nederland en Europa concurrerende, innovatieve maakbedrijven blijven bestaan, ook uit geopolitiek oogpunt. We zijn in Nederland sterk in innovatie, maar minder goed in massaproductie en heel hoge volumes, zeker als daar heel veel handen voor nodig zijn.’

Voortrekkersrol

In de ogen van Beltman zullen er rondom onder meer klimaatverandering, geopolitieke factoren, behoefte aan veiligheid en toenemende vergrijzing keuzes moeten worden gemaakt in welke sectoren ons land een voortrekkersrol wil en kán spelen. ‘Met innovatie in die sectoren kan Nederland toegevoegde waarde creëren en concurrerend zijn op het wereldtoneel. Met die focus op innovatie en specifieke sectoren kun je vervolgens richting geven aan belastingfaciliteiten, inrichting van onderwijs, omgaan met migratievraagstukken enzovoort. Bedrijfsleven, politiek en maatschappij zullen hierin moeten samenwerken.’

Beltman vindt dat Nederland eveneens nadrukkelijk op innovatie moet inzetten als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering en milieuproblematiek. ‘Met Metis Group zitten we midden in de elektrificatieslag. Nu we als samenleving inzetten op steeds meer dingen elektrisch doen, is het zaak onze elektriciteit waar mogelijk ook efficiënter te gebruiken, bijvoorbeeld bij luchtbehandeling. In die grotere context ligt onze focus niet voor niets op health, safety, industry, climate en energy. Daar kunnen we samen met onze klanten de grootste impact maken. Dat zou ook voor Nederland en Europa de richting moeten zijn, met alle export en exposure naar de rest van de wereld van dien.’