Samenwerking is het sleutelwoord in additive manufacturing, want met alleen een goede 3D-printer ben je er niet. Om optimaal te profiteren van de voordelen die de technologie te bieden heeft, moet alles kloppen: de applicatie, het design, de techniek, het materiaal en de afwerking. Om beginnende en wat meer ervaren spelers op AM-terrein vooruit te helpen, heeft een aantal printspecialisten op Brainport Industries Campus zich verenigd binnen AMcubator.

‘Je kunt AMcubator zien als een loket voor al je vragen over additive manufacturing’, zegt Ronald van den Broek van Marketiger, een van de initiatiefnemers (zie ook het artikel in de april editie van Link magazine 2023 pagina 49). ‘Bij een printtraject heb je vaak geen idee waar je moet beginnen. Er zijn zo veel spelers dat je door de bomen het bos niet ziet. Bij ons kun je je vraag neerleggen, en we zoeken daar de partijen bij – uit ons eigen cluster en daarbuiten – die van toepassing zijn, want iedereen brengt zijn eigen specialisme in. We kunnen gedegen advies geven wat veel tijd en uitzoekwerk bespaart. Vervolgens helpen we met een proof of concept en bouwen we samen naar schaalbare productie. Regelmatig blijkt ook dat 3D-printen innovaties teweeg kan brengen door de functionaliteit van een product of onderdeel te verbeteren.’

Is 3D-printen inmiddels de hype voorbij? Van den Broek denkt van wel: ‘Veel bedrijven hebben er al eens naar gekeken of er een testje mee gedaan. Maar je moet er wel echt voor openstaan. Je moet namelijk bereid zijn om naar je hele supplychain te kijken. Dus niet denken: “In China betaal ik twee kwartjes, waarom zou ik vijf euro betalen voor een geprint deel?” Bedenk eens hoeveel voorraad er bij je dealers wereldwijd ligt en hoeveel je daarvan met een grote korting moet verkopen omdat het anders blijft liggen. Of bekijk hoeveel afval je genereert in de productie. Bij 3D-printen verspil je nagenoeg geen materiaal.’

Er is vaak een crisis nodig om bedrijven anders te laten kijken. ‘Tijdens en na de pandemie krabde iedereen zich eens achter de oren. In de kledingindustrie zaten ze bijvoorbeeld met magazijnen vol spullen die ze niet meer verkocht kregen’, vertelt Van den Broek. ‘Bedrijven die af willen van een voorraad, of die een ander proces voor hun reserveonderdelen willen inrichten, zouden eens aan additive manufacturing moeten denken.’