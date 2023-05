AMC Natural Drinks Group, de Europese koploper in zijn markt, trok samen met partners geld uit om zijn vestiging in North Sea Port verder uit te breiden. In Vlissingen staat de grootste verpakkingsfabriek van de groep. Die kreeg bijkomende, hoogtechnologische afvullijnen voor groentesappen, megatanks voor de opslag van de basisproducten die per schip komen, en een duurzame koelopslag voor de afgewerkte producten.

De vestiging in North Sea Port is hiermee met 15.000 m² verder uitgebreid tot 95.000 m². AMC kan er nu jaarlijks meer dan 600 miljoen liter gekoelde fruit- en groentesappen verpakken. De Zeeuwse fabriek is met een aandeel van 60% vandaag veruit de grootste van de groep voor het verpakken van zijn dranken. De fruit- en groentesappen leveren heel wat banen op, bij AMC werken intussen al ruim 500 mensen. Duurzaamheid is daarbij van steeds groter belang. De fabriek draait al op 100% hernieuwbare elektriciteit. Meer aanvoer per zeeschip haalt de CO2-uitstoot met 500 ton extra omlaag.

“De ingebruikname van deze nieuwe investering was een zeer belangrijke mijlpaal, met als doel te groeien in de categorie van plantaardige dranken en een leidende positie in Europa veilig te stellen”, verklaart Antonio Muñoz Beraza, oprichter en CEO van AMC Natural Drinks Group.

Daan Schalck, CEO van North Sea Port, juicht de investering toe: “North Sea Port zet zichzelf opnieuw wat meer op de kaart als Europese foodport. De grote opslagcapaciteit, de verscheidenheid aan voedingsproducten die in onze haven verwerkt of van hieruit verdeeld worden, en onze uitstekende multimodale verbindingen met de rest van Europa dragen daar allemaal toe bij. Voedingsmiddelen zijn één van de speerpunten in ons strategisch plan. De verdere verankering bij AMC past perfect in dit plaatje.”

AMC Vlissingen streek in 2013 neer in North Sea Port. Het koos de haven omwille van zijn uitstekende ligging voor de verdeling van zijn producten over de belangrijkste Europese markten. Die markten bevinden zich in Midden- en Noord-Europa, waaronder Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen. AMC bedient in Europa momenteel 70 van de belangrijkste retailers zoals Marks & Spencer, Sainsbury’s, Lidl, Biedronka en Albert Heijn, en ook de belangrijkste merken van plantaardige dranken.