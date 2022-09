Innovatie staat centraal in hoe Amazon ernaar streeft om de beste werkgever van de aarde te zijn, en Amazon blijft investeren in technologie die helpt het werk in hun activiteiten veiliger, eenvoudiger en productiever te maken. Terwijl doorgaat met het bouwen van werkplektechnologie van de volgende generatie, is Amazon verheugd dat er een overeenkomst is getekend voor Amazon om Cloostermans over te nemen.

Cloostermans, gevestigd in België, ontwerpt en produceert mechatronica-oplossingen, geavanceerde technologie die wordt gebruikt in Amazon-activiteiten om zware pallets en bakken te verplaatsen en te stapelen of producten samen te verpakken voor levering aan de klant. Amazon begon in 2019 met Cloostermans samen te werken en door de diepgaande ervaring van Cloostermans in engineering, machines en robotica te concentreren, zullen we sneller oplossingen op onze werkplek implementeren die werknemers ondersteunen in hun rollen en de veiligheid op het werk verbeteren, en ook helpen verpakkingsafval te verminderen.

“De investeringen van Amazon in robotica en technologie ondersteunen hoe we een betere en veiligere werkplek voor onze werknemers bouwen en leveren voor onze klanten”, zegt Ian Simpson, vicepresident Global Robotics bij Amazon. “Terwijl we doorgaan met het verbreden en versnellen van de robotica en technologie die we ontwerpen, engineeren en inzetten in onze activiteiten, kijken we ernaar uit om Cloostermans te verwelkomen bij Amazon en zijn we enthousiast om te zien wat we samen kunnen bouwen.”

Het team van ongeveer 200 medewerkers van Cloostermans zal zich aansluiten bij de groeiende aanwezigheid van Amazon Global Robotics in Europa. Vorig jaar lanceerde Amazon het European Innovation Lab in Italië, dat zich richt op nieuwe ergonomische technologieën. Het uitbreiden van onze ontwerp- en productiemogelijkheden is slechts een van de vele manieren waarop Amazon blijft investeren in technologieën binnen onze activiteiten. We hebben onlangs een reeks nieuwe robottechnologieën aangekondigd, waaronder Proteus, de eerste volledig autonome mobiele robot van Amazon die geavanceerde veiligheids-, perceptie- en navigatietechnologie gebruikt om rond werknemers te manoeuvreren zonder beperkt te zijn tot beperkte gebieden.

“We zijn verheugd om deel uit te maken van de Amazon-familie en de impact die we op wereldwijde schaal kunnen hebben uit te breiden”, zegt Frederik Berckmoes-Joos, CEO van Cloostermans. “Amazon heeft de lat hoger gelegd voor hoe supply chain-technologieën werknemers en klanten ten goede kunnen komen, en we kijken ernaar uit om deel uit te maken van het volgende hoofdstuk van deze innovatie.”

Sinds Amazon in 2012 begon met het introduceren van robotica in zijn faciliteiten, hebben we wereldwijd meer dan 520.000 robotaandrijvingen ingezet en tegelijkertijd meer dan een miljoen nieuwe banen gecreëerd. Automatisering heeft geleid tot nieuwe functies in onze faciliteiten, waaronder banen zoals robotica- en mechatronica-onderhoudstechnici en flow control-specialisten. Om loopbaanontwikkeling te ondersteunen, hebben we stageprogramma’s geïntroduceerd die onze werknemers betaalde training en on-the-job leren bieden die leidt tot certificering, technische vaardigheden en een mogelijkheid om werk te belonen. Bron Amazon