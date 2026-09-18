De Nederlandse maakindustrie excelleert al decennialang in het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige technologie. Maar een goed product alleen is steeds minder een garantie voor succes. Klanten verwachten meer, markten veranderen sneller en concurrentie verschuift naar nieuwe manieren van waarde creëren. Daardoor groeit het belang van het businessmodel: hoe verdien je geld, welke rol speel je in de waardeketen en hoe blijf je ook over tien jaar relevant? Dat vraagt soms om fundamenteel andere keuzes: van nieuwe verdienmodellen en dienstverlening tot een andere positie in de keten. De rode draad is dat innovatie zich allang niet meer beperkt tot de techniek. Juist de manier waarop bedrijven hun kennis, producten en relaties organiseren, kan uitgroeien tot een belangrijker concurrentievoordeel dan de techniek alleen.