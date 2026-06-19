Het zijn drukke tijden voor de Osse ondernemer René Verbruggen van TR-Electronic Benelux in Geffen. Het bedrijf, dat encoders, meetsystemen en componenten voor industriële automatisering produceert en verkoopt, groeit als kool en verhuist later dit jaar naar een groter pand in Uden. TR-Electronic Benelux levert haar producten aan de oem-machinebouwsector, de offshoresector, de logistieke sector en de automotive.

Alpe d’Oss zamelt megabedrag in voor Alpe d’HuZes

Toch maakte Verbruggen ook dit jaar tijd vrij om op 4 juni samen met duizenden andere Nederlanders deel te nemen aan Alpe d’HuZes. Samen met het team van Alpe d’Oss wist hij bovendien ruim 70.000 euro in te zamelen voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

‘Tijdens mijn revalidatie na een motorongeluk in 2011 ben ik in contact gekomen met een team dat aan het trainen was om deel te kunnen nemen aan Alpe d’HuZes. In de jaren daarna is de liefde voor dit prachtige evenement voor het goede doel alleen maar verder gegroeid’, vertelt hij enthousiast. ‘In 2015 hebben we zelfs met het hele gezin deelgenomen en ben ik samen met mijn dochter omhoog gefietst. Verder ben ik ook een aantal keren als vrijwilliger en motorbegeleider actief geweest en in 2024 hebben we samen met enkele collega’s van TR-Electronic deelgenomen. Dit jaar was voorlopig de laatste keer dat ik heb deelgenomen. Ik ben trots op het bedrag dat we met ons team bij elkaar hebben weten te verzamelen.’

Bedrijven uit maakindustrie

Op het shirt van Team Alpe d’Oss staat, naast veel lokale partijen, ook een aantal bedrijven uit de maakindustrie. Naast TR-Electronic zijn dat onder meer Apex Dynamics en Lenze. Ook Link Magazine draagt zijn steentje bij. ‘Ik vind het geweldig dat deze partijen op deze manier hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die deze rotziekte heeft of eraan is overleden’, vertelt Verbruggen. ‘Daarom vind ik het ontzettend belangrijk om mij hiervoor in te zetten. Kanker helemaal de wereld uit krijgen gaat waarschijnlijk niet lukken, maar het zou geweldig zijn als we met verder onderzoek ooit kunnen bereiken dat mensen niet langer dood gaan aan deze ziekte. Het is elk jaar weer fantastisch om te zien hoe Alpe d’HuZes mensen dichter bij elkaar brengt. Voor ons deelnemers doet het bergop fietsen maar even pijn, maar mensen met kanker ervaren die pijn elke dag.’