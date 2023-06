Vegen, maaien en strooien kan milieuvriendelijk en stil met de elektrische voertuigen van AllTrec. Sinds deze fabrikant gebruikmaakt van een complete telematica-oplossing van Bosch Rexroth zijn de werktuigdragers bovendien op afstand te beheren. Met als resultaat: nog meer efficiëntie en gebruiksgemak.

Op het juiste spoor met efficiënte werktuigdrager

Een jaar of zes geleden voorspelde directeur Frank van de Staak het al: door de elektrificatie van aandrijfsystemen in de autobranche verandert ook de landschapsarchitectuur en het groenonderhoud. Hij speelde daarop in, en ontwikkelde voor AllTrec ’s werelds eerste volledig elektrische werktuigdrager.

Na de lancering van het compacte model ging AllTrec nog een stapje verder met de grotere en veelzijdigere 8015F-variant die is uitgerust met de BODAS Connect All-in-one Connectivity-oplossing van Bosch Rexroth. Hiermee is de werktuigdrager op afstand te beheren. De 8015F is bedoeld voor gemeenten en groenbedrijven. Ze kunnen het voertuig met bestuurderscabine elk seizoen voor een ander doel gebruiken: van grasmaaien, heggen snoeien en onkruid wieden tot vegen, bladblazen, sneeuwruimen en strooien. Aan elk AllTrec-model kunnen namelijk verschillende werktuigen worden gekoppeld.

Voordeel van online verbinden

Van de Staak is ervan overtuigd dat gebruikers machines met deze techniek willen hebben. Ook ziet hij dat de huidige telematica-oplossingen een positieve bijdrage leveren aan de service en ontwikkeling die AllTrec biedt. ‘Innovatie is heel belangrijk binnen ons bedrijf. Data zien we als drijvende kracht. Met de voertuiggegevens die we verzamelen, kunnen we onze machines en bedrijfsvoering voortdurend verbeteren en optimaliseren’, aldus Van de Staak. ‘Voor een optimale winstgevendheid hebben we service en een snelle probleemoplossing op afstand bovendien gewoon nodig. Daarnaast willen we in de toekomst ook data gebruiken om onze servicepartners, dealers en klanten beter te helpen.’

AllTrec en Bosch Rexroth implementeerden samen ‘service op afstand’. Hierdoor is de uitgebreide software op de machines te updaten, en is onder meer diagnostiek en configuratie op afstand mogelijk. ‘We kunnen zelfs parameters in het veld aanpassen, en controleren op serviceacties van dealers’, vertelt Jaap van Norel, productmanager bij AllTrec.

Energieverbruik als indicator

Nu draadloze communicatie met de voertuigen van AllTrec mogelijk is en de device control-functionaliteit is geïmplementeerd, is het tijd voor het doorontwikkelen van het datamanagementgedeelte. ‘Met behulp van kant-en-klare templates en direct bruikbare bouwstenen, zoals fleet management willen we langzaam toewerken naar gepersonaliseerde dashboards’, legt Van de Staak uit. ‘Die zijn bedoeld voor onze eigen service- en ontwikkelafdeling. Maar ook voor dealers, servicepartners en gebruikers.’

Op basis van de voertuiggegevens zijn verschillende zaken te monitoren en dus te optimaliseren. Bij welke maaifrequentie en bij welk motorvermogen gebruikt de machine bijvoorbeeld de minste energie? Het energieverbruik is bovendien een indicator voor aankomend onderhoud. Door daar tijdig op te reageren, kan de gebruiker storingen voorkomen of de benodigde reserveonderdelen alvast bestellen. Op basis van energiegegevens kan bijvoorbeeld automatisch een verzoek worden ingediend om de messen van de maaiers te slijpen.

De gebruiksgegevens kunnen de bestuurders van de AllTrec-machines ook helpen om hun taken efficiënter uit te voeren. Aan de hand van de instellingen en andere bedieningsgegevens kunnen ze de optimale maaifrequentie vaststellen. Controle op het werk is bovendien een stuk gemakkelijker: de juiste data maken inspectiebezoeken en transportkosten overbodig. En door te werken met een virtuele omheining (geofencing) is het eenvoudig om rijden en werken in beschermde gebieden te voorkomen.

Problemen sneller opgelost

Van de Staak is zeer positief: ‘De RCU-telematica-units van Bosch Rexroth zijn na de installatie direct klaar voor gebruik.’ De over-the-air diensten (OTA) noemt hij betrouwbaar. ‘Ze helpen ons om problemen snel op te lossen. Dat scheelt reiskosten en voorkomt productiviteitsverlies. Een Zwitserse klant hebben we onlangs binnen een half uur op afstand geholpen. Zonder OTA zou het transport naar de dealer een vertraging van twee dagen hebben opgeleverd.’

Het AllTrec-team heeft hoge verwachtingen van de nieuwe inertiële sensor Van Rexroth. ‘Die sensor speelt een cruciale rol bij toekomstige diensten’, benadrukt Van de Staak. ‘Als we de gebruiksvriendelijkheid van het tractiesysteem verder optimaliseren, kunnen we overbelading voorkomen en het rijcomfort en de efficiëntie nog verder verbeteren.’

Van Norel besluit: ‘Samen met Bosch Rexroth verkennen we nu de potentie van het Internet of Things. We kunnen onze visie verder vormgeven en onze machines naar een hoger niveau tillen. Daar zijn onze klanten overduidelijk blij mee.’