Gefeliciteerd, je business gaat goed. Wat ooit startte met een geweldig idee en een ambitieus plan, begint langzaam uit de klauwen te lopen. De organisatie is inmiddels zo groot en zo complex, dat je haar met allerlei regeltjes en structuren in toom moet houden. Maar eigenlijk zit je helemaal niet op dat keurslijf te wachten, want het zit je ondernemersgeest behoorlijk in de weg. Je wilt flexibel blijven en toch doorgroeien. Het is bijna een paradox, sowieso een spagaat waarin heel wat bloeiende mkb’ers zitten.

Helaas ga je echt niet onder die regels uitkomen. Vanaf het moment dat je de status van eenmanszaak verliet, heb je de taken en verantwoordelijkheden moeten verdelen en procedures moeten opstellen. Voor deze editie van Link Magazine sprak ik verschillende mensen over de uitdaging van wendbaar groeien, en de mooiste les leerde ik van Martijn de Zoete van AnyChange. Zijn visie komt erop naar dat het niet uitmaakt welke organisatiestructuur je kiest: het gaat er uiteindelijk om hoe je mensen het invullen. Als zij niet flexibel zijn in hun hoofd en in hun gedrag, kun je duwen en trekken wat je wil, maar wordt je bedrijf nooit flexibel.

Hoe groter je wordt, hoe meer nadruk er komt te liggen op het vinden van de juiste regeltjes, en de werkwijze die past bij jouw bedrijf. En dan komt het volgende probleem op je pad. Want waarschijnlijk heb je die kennis niet in huis. Wat is immers de juiste aanpak voor jouw almaar groeiende bedrijf? Hoe kan het überhaupt allemaal? Je hebt iemand nodig die de route al heel vaak heeft bewandeld. Een deskundige. Een consultant. Maar ja, die is duur en ze hebben niet altijd een beste reputatie.

In Singapore hebben ze een goede oplossing: de overheid geeft mkb’ers er tot wel 70 procent subsidie op ingehuurde advieswerkzaamheden. Die consultancy moet gaan over thema’s zoals innovatie, procesoptimalisatie, digitalisering en circulariteit. Maar let op, met de Enterprise Development Grant kun je niet elke consultant inhuren: hij moet officieel zijn goedgekeurd. En die ballotage is niet mals. Voordat iemand een certificaat krijgt, moet hij de drie jaar ervoor minstens vierduizend uur aan consultancywerk hebben verricht, plus een intensieve training hebben gevolgd, plus zijn projecten uitgebreid hebben gepresenteerd.

In Nederland is consultancy een vrij beroep: iedereen kan een bord in de tuin zetten en zichzelf consultant noemen. Daarmee wil ik niemand tekortdoen, maar zeker als je van overheidswege subsidie gaat verlenen, lijkt het me verstandig om de transparantie te garanderen door er een controlefunctie aan te verbinden.

Ik zie dus wel wat in die gesubsidieerde, geregistreerde consultants. Vooral als je ze stuurt richting mkb’ers en toeleveranciers. Het maakt de keten veel professioneler en dus sterker. Het is wel zaak dat die adviseurs ook echt kennis inbrengen. ‘Je moet ze leren hoe ze moeten vissen in plaats van meer mensen binnenhalen om samen te vissen’, zoals Thijs Schepman van Modular5 me het beeldend uitlegt. Modular5 is zelf zo’n adviesbureau dat onder meer met goedgekeurde consultants Singaporese bedrijven helpt in hun transformatie.

Een consultantsubsidie voor mkb’ers zou een aanvulling kunnen vormen op de bekende , WBSO-regeling voor onder meer engineering. Ook op managementniveau snijdt een vergelijkbare boost hout. En dan niet een ochtendje in de week, maar – met steun – fulltime. Laat techniek samen met proces en organisatie optrekken richting volwassenheid. Zodat mkb’ers gezond en duurzaam kunnen groeien.

Alexander Pil, Hoofdredacteur Link Magazine

alexander.pil@linkmagazine.nl