Elektrische systeemintegrator Alewijnse heeft met succes de volledige elektrische systeemintegratie afgerond van megajacht 1050H bij Oceanco. Tijdens een projectperiode van achttien maanden is dit jacht met 10 meter verlengd tot 105 meter en onderging het een unieke transformatie die qua schaal en aard praktisch ongekend is. Een belangrijke rol was weggelegd voor Alewijnse, die verantwoordelijk was voor de complete integratie van alle elektrische systemen aan boord, te beginnen met een bijna volledig nieuwe elektrische installatie.

Het project omvatte de belangrijkste fasen van engineering, installatie, integratie en inbedrijfstelling voor zowel de bekabeling als de systemen aan boord. Zo bouwde en installeerde Alewijnse de schakelborden en een systeem voor walstroomconversie, evenals de alarm- en monitoringsystemen en systemen voor binnen- en buitenverlichting en verlichtingscontrole.

Het project kende veel uitdagingen, niet in de laatste plaats omdat Alewijnse het contract van een vorige leverancier overnam, waardoor alle werkzaamheden opnieuw moesten worden bekeken en afgestemd op de wensen van Oceanco en de eindklant.

Groot en complex project

“Dit project leek qua omvang en complexiteit meer op een nieuwbouw dan op een refit”, legt Alewijnse projectmanager Casey Anderson uit. “Bijna alle elektrische systemen aan boord moesten worden vervangen en we hebben het grootste deel van de bekabeling omgelegd. Daarbij hadden we te maken met een strakke planning, maar dankzij de goede communicatie en onze jarenlange ervaring met de uitdagingen van allerlei soorten refits hebben we een succesvol resultaat kunnen neerzetten. De samenwerking met Oceanco was ook erg goed en speelde een belangrijke rol in het succes van dit grote en complexe project.”

Vertrouwde partner

Marcel Onkenhout, CEO bij Oceanco: “Dit project vraagt om passie, toewijding en buitengewoon vakmanschap. De sterke relaties die Oceanco heeft opgebouwd met onze vertrouwde partners en leveranciers vormen de sleutel tot het succes van een dergelijke complexe onderneming. We zijn dankbaar voor de positieve energie, de proactieve houding en het enthousiasme waarmee het hele Alewijnse team de 1050H heeft gerecreëerd.”

Alewijnse is al jarenlang een belangrijke partner voor veel vooraanstaande jachtenbouwers en werven in Nederland en andere landen. Het bedrijf is nauw betrokken bij de complete levenscyclus van een jacht, van nieuwbouw tot renovatie, onderhoud en after sales. De systeemintegrator biedt een totaalpakket aan systeemintegratie, elektrische installatie en automatisering van systemen voor energieopwekking en -distributie, voortstuwing, navigatie en communicatie, audio/video, IT, entertainment, verlichting, en beveiliging.