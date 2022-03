Aircision en EFFECT Photonics gaan samen coherent technologie ontwikkelen voor free space optics

Aircision bouwt FSO-systemen (Free Space Optics) met een hoge capaciteit die snel kunnen worden ingezet, lange afstanden kunnen overbruggen en zeer veilig zijn. In december 2021 heeft Aircision met succes de mogelijkheden van hun eerste 10 Gbps FSO-systeem gedemonstreerd. EFFECT Photonics is een toonaangevende leverancier van transceivers en is in staat om de flexibele, pluggable optische transceiver te leveren die een sleutelcomponent is van het Aircision FSO-systeem . Samen willen Aircision en EFFECT Photonics de grenzen verleggen van de grond-tot-grond FSO-technologie door de voordelen te combineren van geïntegreerde fotonica en free space fotonica.

“We waren onder de indruk van de mogelijkheden van de EFFECT Photonics 10G SFP+ apparaten die we getest hebben. Het was een gemakkelijke beslissing om ze te betrekken in onze ontwikkelingsplannen voor onze volgende generatie 100 Gbps coherente transmissiesystemen”, zegt Luis Oliveira (CEO en medeoprichter bij Aircision). Elke dag ontstaan er nieuwe technologieën en onze digitale samenleving zal zich blijven ontwikkelen. Om te kunnen blijven voldoen aan de alsmaar groeiende vraag naar bandbreedte over grotere afstanden, ontwikkelt Aircision een 100 Gbps coherent optisch systeem in de free space dat tot 10 km ver kan zenden.

Joost Verberk, Directeur Product Management bij EFFECT Photonics: “Als we kijken naar toepassingen buiten de zuivere glasvezelcommunicatie, dan zijn de use cases die Aircision voorstelde en de tractie die ze al op de markt hebben ons goed bevallen. Onze roadmaps volgen een gelijkaardig traject waardoor een gezamenlijk ontwikkelingsprogramma een interessante optie is voor EFFECT Photonics.”

Zowel Aircision als EFFECT Photonics maken deel uit van het PhotonDelta eco-systeem, een platform dat is opgericht om ontwikkelingen zoals deze te versnellen en de time-to-market van nieuwe toepassingen te verkorten.

EFFECT Photonics levert sterk geïntegreerde optische communicatieproducten op basis van haar Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) optische System-on-Chip technologie. De belangrijkste technologie voor DWDM-systemen is de volledige monolithische integratie van alle fotonische componenten in een enkele chip en de mogelijkheid om deze in volume te produceren met een hoge opbrengst tegen lage kosten. Met deze mogelijkheid voorziet EFFECT Photonics in de behoefte aan betaalbare DWDM-oplossingen die worden gedreven door de stijgende vraag naar verbindingen met hoge bandbreedte. Het hoofdkantoor van EFFECT Photonics is gevestigd in Eindhoven, Nederland, met aanvullende faciliteiten in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Taiwan, en een wereldwijd netwerk van verkooppartners.

Aircision is een deep-tech startup gevestigd op de HighTech Campus Eindhoven gericht op het ontwikkelen van hoog presterende FSO systemen voor Ground-to-Ground toepassingen. Aircision is begin 2019 opgericht met steun van de Eindhoven Startup Alliance en HighTechXL.