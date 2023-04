Met het sluiten van het klimaatakkoord is er een duidelijke noodzaak ontstaan voor de industrie om haar CO 2 -uitstoot drastisch te reduceren. De industrie is op dit moment verantwoordelijk voor een groot deel van de CO 2 -uitstoot in Nederland en het beheer van persluchtverbruik krijgt daarbij vaak onvoldoende aandacht. Om deze problemen aan te pakken heeft SMC het innovatieve Air Management System (AMS) ontwikkeld. Met de AMS kunnen bedrijven veel energie en kosten besparen en tegelijkertijd de CO 2 -uitstoot minimaliseren. Het systeem biedt oplossingen voor problemen, zoals niet-gedetecteerde lekkages en het ontbreken aan inzicht en kennis in processen. Bedrijven die gebruik maken van pneumatiek kunnen met de AMS reducties tot wel 62% van hun persluchtverbruik behalen, wat niet alleen gunstig is voor het milieu, maar ook voor hun eigen energierekening.

‘Gamechanger’ voor de industrie

De AMS heeft meerdere voordelen in één oplossing en wordt daarmee gezien als dé ‘gamechanger’ voor de industrie. Zo sluit de AMS-serie aan bij (1) de vraag naar duurzame oplossingen voor de industrie, (2) vereenvoudigt het systeem de eerste stap naar vernieuwde onderhoudsmethoden, zoals Condition Based Maintenance (CBM) en Predictive Maintenance (PM), en (3) ondersteunt de AMS het digitaliseren van de fabriek.

Een belangrijk aspect voor het reduceren van energie- en luchtverbruik is het verminderen van persluchtlekkages, aangezien deze verantwoordelijk zijn voor maar liefst 20 tot 50% van het persluchtverbruik. Sommige lekkages in een werkende fabriek zijn niet waarneembaar en worden daarom vaak pas later ontdekt, waardoor onnodig energie wordt verspild en CO 2 wordt uitgestoten. Een machine die op druk blijft staan bij stilstand – verwacht of onverwacht – kan door deze lekkages dus veel energie verspillen.

De AMS verlaagt of ontlucht op basis van vooraf ingestelde waarden automatisch de druk op de machine. Dit doet de AMS met de volgende componenten: een elektro-pneumatisch reduceerventiel, een flowsensor met geïntegreerde draadloze seriële communicatie en een ontluchtingsventiel. Zo wordt dankzij de flowsensor het persluchtverbruik op een duidelijke manier gemonitord. Het elektro-pneumatische reduceerventiel regelt automatisch de druk op de machine naar gelang de duur van een periode waarin niet geproduceerd wordt. Tot slot kan het ontluchtingsventiel bij een langdurige stilstand, bijvoorbeeld in het weekend, het systeem volledig afsluiten.

CBM en voorspellend onderhoud

De data uit de AMS wordt dankzij draadloze seriële communicatie aangeboden aan het MES-systeem van de klant of direct naar de cloud verstuurd. De analyse van de door de AMS verzamelde gegevens kan de basis vormen voor het bepalen van preventieve acties en onderhoudstaken. Dit is belangrijk, omdat technische diensten het vaak aan tijd ontbeert om specifieke gegevens over het persluchtsysteem te verzamelen. Dit leidt regelmatig tot onvoldoende onderhoudsacties en onverwachte storingen of pieken in het energieverbruik.

Door deze data goed aan te bieden, kunnen zowel CBM-strategieën als voorspellend onderhoud baat hebben bij de AMS. De AMS-serie helpt om afwijkingen en lekken op te sporen en biedt daarmee een digitale vingerafdruk van de optimale bedrijfsomstandigheden van een machine.

Minder tijd en kosten

De AMS-serie bespaart tijd en kosten door minder installatiewerk, een snellere inbedrijfstelling en minder bedrading. Het decentrale systeem is compatibel met OPC UA, voor directe datacommunicatie zonder PLC, en verkrijgbaar met de seriële communicatieprotocollen Ethernet I/P, Profinet- en IO-Link. Met één AMS-hub kunnen klanten tot tien remote units aansluiten met een maximale communicatieafstand van 100 meter.