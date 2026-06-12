In uiteenlopende sectoren – van medische technologie en luchtvaart tot industriële systemen – vormen printplaten (PCB’s) nog altijd de basis van prestaties en betrouwbaarheid. Tegelijkertijd verandert de wereldwijde PCB-markt in hoog tempo. Structurele verschuivingen in vraag en aanbod zetten de toeleveringsketen onder druk en maken de markt minder voorspelbaar.

AI verandert de vraag naar PCB’s

De belangrijkste aanjager achter deze ontwikkeling is de explosieve groei van kunstmatige intelligentie (AI) en datacenterinfrastructuur. AI-systemen voor high-performance computing en grootschalige dataverwerking stellen veel hogere eisen aan elektronische systemen. Ze vereisen hogere datasnelheden, betere signaalintegriteit, meer lagen in printplaten en een verbeterde warmteafvoer.

Daardoor verschuift de vraag naar geavanceerde PCB-technologieën zoals multilayer-printplaten met hoge laagaantallen, HDI-oplossingen (High Density Interconnect) en speciale low-loss materialen. Fabrikanten richten hun productiecapaciteit steeds meer op deze hoogwaardige toepassingen, waardoor de bezettingsgraad van fabrieken ongekend hoog is.

Druk op capaciteit en materialen

De veranderende vraag heeft gevolgen voor de gehele PCB-keten. Productiecapaciteit blijft schaars, vooral voor geavanceerde technologieën. Tegelijkertijd verschuift ook de beschikbaarheid van materialen. Fabrikanten geven voorrang aan materialen die nodig zijn voor high-speed en high-frequency toepassingen, terwijl de productie van meer gangbare materialen wordt teruggeschroefd.

Beschikbaarheid wordt daardoor belangrijker dan prijs. Levertijden lopen op, prijzen blijven volatiel en de voorspelbaarheid neemt af. Bovendien worden PCB-producenten selectiever in de manier waarop zij capaciteit toewijzen. Langetermijnrelaties, technologische complexiteit en strategische samenwerking spelen daarbij een steeds grotere rol.

Geen tijdelijke verstoring

Volgens PCB-specialist NCAB gaat het niet om een tijdelijke marktverstoring, maar om een structurele verschuiving. De vraag naar AI-systemen, datacenters en geavanceerde elektronica zal naar verwachting blijven groeien, terwijl uitbreiding van productiecapaciteit voor materialen, apparatuur en gespecialiseerd personeel veel tijd kost.

Daardoor ontstaat een blijvende spanning tussen vraag en aanbod. Bedrijven doen er volgens NCAB verstandig aan rekening te houden met aanhoudende schommelingen in levertijden, beschikbaarheid en prijzen.

Ontwerp bepaalt leverzekerheid

NCAB ziet dat de stabiliteit van de supply chain steeds vaker al tijdens de ontwerpfase wordt bepaald. Keuzes voor materialen, stack-ups en specificaties hebben directe invloed op beschikbaarheid, levertijden en kostprijs.

Ontwerpen die gebruikmaken van breed beschikbare materialen en gestandaardiseerde specificaties bieden doorgaans meer flexibiliteit en minder risico’s. Ook het vermijden van onnodige beperkingen, zoals het voorschrijven van specifieke materiaalmerken, kan de veerkracht van de supply chain vergroten.

Vooruit plannen wordt essentieel

Voor bedrijven die elektronische producten ontwikkelen, wordt een proactievere aanpak steeds belangrijker. Heldere vraagprognoses, vroegtijdige afstemming tussen ontwerp en supply chain en nauwe samenwerking met leveranciers helpen om risico’s te beperken.

Volgens NCAB zullen juist bedrijven die technische expertise combineren met een sterke ketensamenwerking het beste in staat zijn om leverzekerheid en concurrentiekracht te behouden in een markt die steeds sterker wordt beïnvloed door AI, datacenters en geavanceerde elektronica.