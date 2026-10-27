De opmars van kunstmatige intelligentie zorgt voor onzekerheid op de werkvloer in de maakindustrie. Een derde van de operationele medewerkers (34 procent) beschouwt AI als een bedreiging voor het eigen vakmanschap. Tegelijkertijd voelt 58 procent zich onvoldoende betrokken bij beslissingen over digitalisering. Dat blijkt uit onderzoek van Markteffect, uitgevoerd in opdracht van Fellowmind, onder ruim 400 medewerkers in de Nederlandse maakindustrie.

Hoewel digitalisering en automatisering al jarenlang onderdeel zijn van productieprocessen, roept AI nieuwe vragen op over de rol van medewerkers. Twee derde van de ondervraagden (67 procent) koos bewust voor de maakindustrie vanwege het praktische, uitvoerende werk. Daarnaast verwacht 51 procent dat het contact met collega’s afneemt wanneer AI een grotere rol krijgt.

Veel tijdverlies door handmatige processen

Tegelijkertijd biedt digitalisering mogelijkheden om medewerkers te ontlasten. Bijna vier op de tien ondervraagden (38 procent) gebruiken AI of andere slimme technologie minimaal één keer per maand. Toch gaat nog veel tijd verloren aan administratieve en repeterende werkzaamheden. Zo besteedt 24 procent dagelijks een half uur tot een uur aan dergelijke taken en 21 procent zelfs één tot twee uur.

Vooral het handmatig invoeren van gegevens (27 procent), het bijhouden van rapportages (24 procent) en het oplossen van storingen (23 procent) kosten volgens medewerkers onnodig veel tijd.

Volgens Erwin Berends, Manufacturing Industry Lead bij Fellowmind, ligt hier een belangrijke kans voor AI. Slimme technologie kan afwijkingen in productieprocessen signaleren en analyseren, maar de beoordeling en besluitvorming blijven volgens hem afhankelijk van menselijke expertise.

Het onderzoek maakt daarmee een spanningsveld zichtbaar: terwijl AI mogelijkheden biedt om de productiviteit te verhogen en personeelstekorten op te vangen, vraagt succesvolle invoering ook om betrokkenheid van de werkvloer. Juist daar lijkt voor maakbedrijven nog een belangrijke uitdaging te liggen.