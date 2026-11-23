Nederlandse bedrijven omarmen kunstmatige intelligentie in hoog tempo, maar op de fabrieksvloer blijft de toepassing achter. Bovendien leidt het toenemende AI-gebruik nog nauwelijks tot baanbrekende innovaties. Bedrijven investeren vooral in het verbeteren van bestaande producten en processen. Dat blijkt uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2026 van de Universiteit van Amsterdam en SEO Economisch Onderzoek.

In 88 procent van de Nederlandse organisaties gebruikt de gemiddelde werknemer wekelijks AI, gemiddeld 2,9 uur per week. De technologie wordt vooral ingezet voor tekstverwerking en administratieve taken. De industrie, agrarische sector en energiesector lopen achter bij de zakelijke dienstverlening en ICT-sector als het gaat om het effectief benutten van AI.

‘De AI-revolutie voltrekt zich voorlopig vooral achter het beeldscherm. De stap naar ingrijpende veranderingen van productie en bedrijfsmodellen moet grotendeels nog worden gezet’, constateert onderzoeksleider Henk Volberda, hoogleraar Strategie & Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam.

Opvallend is dat bedrijven die AI wel effectief weten te integreren in hun bedrijfsvoering, betere prestaties rapporteren en meer vernieuwen. Vooral de combinatie van goede data, technologie en organisatorische veranderingen blijkt bepalend. Toch kiezen de meeste ondernemingen voor relatief veilige verbeteringen van bestaande activiteiten in plaats van radicale innovaties.

Geopolitiek dwingt tot heroverweging

Tegelijkertijd zet de geopolitieke onzekerheid bedrijven onder druk. Het aandeel ondernemingen dat hiervan grote invloed ondervindt, steeg in één jaar van 40 naar 61 procent. Bij internationaal actieve bedrijven is dat zelfs 77 procent.

Vooral de afhankelijkheid van ICT-diensten, grondstoffen, halffabricaten en energie baart zorgen. Zeven op de tien bedrijven ondernemen actie om hun kwetsbaarheid te verminderen, bijvoorbeeld door alternatieve leveranciers te zoeken of strategische voorraden aan te leggen. Toch blijft het vaak bij beperkte maatregelen.

Volgens Volberda dreigt Nederland daarmee op twee fronten terrein te verliezen: bedrijven zijn kwetsbaar voor internationale verstoringen en investeren onvoldoende in fundamentele vernieuwing.

‘Efficiënter worden is belangrijk voor de resultaten van vandaag, maar onvoldoende voor de concurrentiekracht van morgen’, waarschuwt hij. De hoogleraar ziet in het rapport-Wennink en de plannen voor een nationaal agentschap voor disruptieve innovatie belangrijke aanknopingspunten om het tij te keren.