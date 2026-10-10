AI-hausse stuwt Nederlandse industrie, maar knelpunten remmen groei

De Nederlandse economie groeit in 2026 sterker dan verwacht, mede dankzij de internationale vraag naar halfgeleidertechnologie. Tegelijkertijd dreigen netcongestie, personeelstekorten en hoge energiekosten de groei van de maakindustrie af te remmen. Dat blijkt uit de nieuwste economische analyse van ABN AMRO.

ABN AMRO heeft de groeiverwachting voor de Nederlandse economie in 2026 verhoogd van 1,3 naar 1,5 procent. Voor 2027 verwacht de bank een afzwakking naar 1,1 procent. Vooral de binnenlandse bestedingen en de export droegen in de eerste helft van 2026 bij aan de economische groei.

Halfgeleiderindustrie profiteert van AI

De Nederlandse hightechindustrie profiteert nadrukkelijk van de wereldwijde investeringen in kunstmatige intelligentie. De vraag naar halfgeleidertechnologie stimuleert onder meer de export naar Taiwan. Volgens ABN AMRO is de Nederlandse halfgeleidersector de afgelopen zes jaar zowel in omzet als werkgelegenheid ongeveer verdubbeld.

De verschillen binnen de industrie zijn echter groot. Terwijl de machinebouw profiteert van de internationale technologievraag, staat de chemische industrie onder druk door hoge energieprijzen en een verslechterende concurrentiepositie.

Structurele knelpunten beperken investeringen

Ondanks de positieve groeicijfers blijven structurele problemen de industrie parten spelen. Netcongestie, personeelstekorten en stikstofbeperkingen maken het voor bedrijven moeilijker om productiecapaciteit uit te breiden en nieuwe investeringen te realiseren.

ABN AMRO wijst erop dat de verbeterde financiële positie van bedrijven ook een keerzijde kan hebben: ondernemingen investeren mogelijk minder omdat uitbreidingsplannen door deze knelpunten niet uitvoerbaar zijn.

Inflatie blijft boven 3 procent

Ook de kostenontwikkeling blijft een aandachtspunt. ABN AMRO verwacht een inflatie van 3,2 procent in 2026 en 3,1 procent in 2027. Rond de jaarwisseling kan deze zelfs boven 4 procent uitkomen, vooral door hogere brandstofprijzen.

Voor industriële bedrijven betekenen de aanhoudende prijsdruk en beperkte uitbreidingsmogelijkheden dat productiviteitsverbetering steeds belangrijker wordt. De uitdaging voor de Nederlandse maakindustrie ligt daarmee niet alleen in het benutten van de groeiende internationale vraag, maar vooral in het vergroten van de productiecapaciteit met de beschikbare mensen, energie en middelen.

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau.