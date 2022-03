Op donderdag 31 maart gaan de projectdeelnemers en -associates van het project agroBOTS op bezoek bij MTA in Helmond. We krijgen een kijkje in de keuken bij deze internationale speler in de wereld van mechatronica en zien in de praktijk enkele van hun succesvolle samenwerkingsprojecten in de agrofoodsector. Daarnaast presenteren de projectdeelnemers tijdens deze bijeenkomst de voortgang van hun demoprojecten. Een mooi moment live de ontwikkelingen binnen de projecten te zien en kennis te maken met de verschillende deelnemers.

Holland Robotics is een van de projectpartners in het project agroBOTS. Binnen dit project werken (robotica)bedrijven en eindgebruikers samen aan slimme hightech- en gebruiksvriendelijke oplossingen voor boeren en tuinders. We doen dit door het gezamenlijk uitvoeren van innovatie- en demonstratieprojecten.

Aanmelden