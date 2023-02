Effectieve en efficiënt geautomatiseerde robot- en vision-oplossingen blijken voor veel system integrators en machinebouwers vaak nog een brug te ver. Ze steken veel geld in r&d en daarna in de aanschaf van hardware, maar niet zelden leidt dit tot suboptimale oplossingen of belandt dure apparatuur in een hoek. Affix Engineering in Best onderkent deze problematiek en wil de eigen kennis en kunde op het vlak van robotisering en vision inzetten om bedrijven te helpen hun productiviteit te verbeteren.

‘Samenwerking met topmerken moet ons de place to go maken’

Affix Engineering is specialist in het programmeren van industriële robots, met als doel het toepassen van robots te vereenvoudigen en als technologiepartner klanten – systeemintegrators of machinebouwers in de Benelux – hands-on te helpen om succesvolle applicaties uit te denken, te bouwen en in bedrijf te stellen. Danny de Greef, ceo en oprichter van het bedrijf, bouwt hiermee verder op zijn ruime ervaring bij automotive-bedrijven als Audi, Tesla, Volvo en Jaguar.

In 2018 onderzocht hij de mogelijkheden voor robotica in Nederland. ‘De conclusie was dat robotica zonder meer interessant was, maar dat ICT-, robotica- en vision-projecten vaak de mist ingingen doordat bedrijven niet goed thuis zijn in deze nieuwe technieken. Bovendien waren het vaak lange en dure trajecten’, schetst hij. Affix Engineering richt zich naast de automotive op uiteenlopende markten, waaronder food, techniek, aerospace, farma, logistiek en metaal. Daarbij wordt een scala aan robotapplicaties ingezet, voor bijvoorbeeld pick & place, palletiseren, stralen, lijmen, meten, schroeven, controleren en verschillende plaatstaalbewerkingen.

Topbedrijven omarmen

Om die ambities vorm te geven, werkt De Greef nauw samen met Meino Noordenbos (voorheen Philips, Hagemeyer, Biesheuvel Techniek en het latere Rubix) die ervaring heeft in deze trajecten. ‘Voor Affix Engineering betekent dit dat we de A-bedrijven op het vlak van robotisering hebben omarmd, zoals ABB, Fanuc, Yaskawa en Stäubli. We zijn ervan overtuigd dat je er met 2D- of 3D-vision meer uit kunt halen dan je in software kunt inbouwen. In die combinatie, waarbij de applicatie steeds klantspecifiek wordt ingericht, ligt onze kracht.’ Dit is mede ingegeven door wat De Greef en Noordenbos terughoren uit de markt. ‘Iedereen kan een vision-camera of robot aanschaffen en daar de nodige tooling aan hangen. Maar een robot laten omgaan met wisselende omstandigheden of laten communiceren met andere robots vergt meer. Integratie is een voorwaarde om een applicatie probleemloos te laten draaien.’

Ingebouwde software

Hierbij benut Affix Engineering zijn kennis van de vision-markt en is het intussen een relatie aangegaan met vooraanstaande bedrijven als het Chinese Mech-Mind, het Duitse QUISS (voor het aanbrengen van lijmen in bijvoorbeeld de auto-industrie) en het Italiaanse IT+Robotics (voor bin-pick & flexible-feeding oplossingen). ‘Dat moet ons tot de place to go maken als het om 3D-vision draait. Onze klanten hoeven dan niet meer zelf alle vertegenwoordigers te benaderen. Het betreft A-merken – niet de populairste, wel de beste – die we goed kennen en waar we achter staan’, aldus De Greef. ‘Veel van de software voor aansturing van de robot zit al in de vision-toepassing. Die hoef je dus niet zelf te bouwen.’

Bevestiging uit de markt

Mech-Mind, waarvoor de Zuid-Duitse oprichters in China de faciliteiten hebben opgebouwd, is een 3D-camerasysteem waar De Greef en Noordenbos veel van verwachten. ‘Dit wordt straks het grootste systeem met de meest diverse toepassingen. De performance ervan springt werkelijk omhoog dankzij snellere herkenning en het feit dat werken in donkere of lichtere lichtomgevingen mogelijk en sterk verbeterd is.’ Intussen heeft Affix Engineering dit 3D-vision-systeem ook in een aantal pilotprojecten bij Nederlandse klanten geïnstalleerd. ‘Het gaat dan om robottoepassingen als het oppakken van producten, handelingen uitvoeren, assembleren en micronauwkeurig inspecteren van de eindkwaliteit. Die bedrijven bevestigen dat de beelden echt top zijn’, zegt Noordenbos. De extra dimensie opent voor robots meer deuren, vult De Greef aan. ‘Je hebt meer toepassingsmogelijkheden waarin robots met een constant veranderende omgeving en producten kunnen werken. Daarnaast is 3D-vision minder gevoelig voor externe invloeden, zoals zonlicht.’

Bewezen systemen

Een ander aspect waarmee Affix Engineering ongetwijfeld klanten voor zich gaat winnen, is de prijsstelling van de geboden applicatieoplossingen. ‘Nederlandse bedrijven steken veel geld in r&d om vergelijkbare prestaties te behalen. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als je met bestaande bewezen systemen een stabiele omgeving kunt inrichten?’ zegt De Greef. ‘De leveranciers die wij hebben geselecteerd, zijn de top in hun markt en zitten prijstechnisch in de middenmoot. Dat scheelt duizenden euro’s.’ De Mech-Mind is in werking te zien in het Experience Center van Affix Engineering en op de Brainport Industry Campus.