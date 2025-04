Afgelopen dinsdag vierden HIVE een nieuwe belangrijke mijlpaal op Business Park Aviolanda met partner Aeronamic. Een intentieovereenkomst werd ondertekend tussen Aeronamic en Business Park Aviolanda, waarmee een verdere uitbreiding van de servicefaciliteiten van Aeronamic in Woensdrecht wordt ingeluid.

Deze stap versterkt onze constructieve samenwerking binnen het HIVE Aerospace Collective en onderstreept onze missie om een dynamische civiel-militaire hub te behouden en te laten groeien.

Managing Director Ivo van der Vlis van Business Park Aviolanda deelde zijn enthousiasme: “We zijn blij met de uitbreidende activiteiten van Aeronamic op ons terrein. Als een belangrijk onderdeel van het HIVE Collectief bieden zij zowel militaire als civiele diensten aan – precies waar HIVE Aerospace Collective voor staat. Deze groei brengt bovendien meer werkgelegenheid naar de regio.”

Ondanks uitdagingen op het gebied van bouw en energie blijft Aeronamic opmerkelijke vooruitgang boeken, volledig in lijn met hun duurzaamheiddoelstellingen van Mission Zero. CEO Steffen de Vries benadrukt: “Onze activiteiten dragen bij aan duurzaamheid en defensieveiligheid wereldwijd. We zijn enorm tevreden met de mogelijkheden die deze locatie ons biedt.”

Sinds 2024 is Aeronamic actief in Woensdrecht. Het bedrijf zet zich al meer dan 35 jaar in voor veilige en duurzame luchtvaart

Aeronamic had het voordeel om groots te beginnen, als onderdeel van het voormalige moederbedrijf URENCO, dat ’s werelds eerste ultracentrifuge voor uraniumverrijking uitvond. Die historische stap legde de lat voor al onze prestaties. We bleven doorgaan om hogerop te komen. Nu is het uw beurt om op te stijgen, aangedreven door ons succes.

We kiezen ervoor om ons te wijden aan roterende onderdelen met hoge snelheid en precisieonderdelen die u nodig hebt. We ontwikkelen, produceren, assembleren, testen en onderhouden ze grondig, volgens alle normen. Zo besparen we u tijd en geld. Daarom zeggen we: we zijn gemaakt om van uw bedrijf te profiteren.

Met Mission Zero programma pioniert Aeronamic met duurzame luchtvaart door middel van geavanceerde e-compressor ontwikkeling. Deze ultralichte technologie is een belangrijke oplossing voor diverse toepassingen in meer elektrische vliegtuigen en geavanceerde luchtmobiliteitsplatforms. Voortbouwend op ons erfgoed en onze expertise, stuwen we de toekomst van de luchtvaart vooruit en bieden we u efficiënte oplossingen om grotere hoogten te bereiken.

Bij HIVE begrijpen we dat de toekomst van de luchtvaart hand in hand gaat met de toekomst van de samenleving. Niet alleen is de continuïteit van de commerciële luchtvaart van belang voor de mobiliteit en economie. Ook en vooral kan de Koninklijke Luchtmacht alleen beschermen wat ons dierbaar is, als zij op elk moment over de benodigde air power beschikt. Dit ondersteunen wij met excellentie in onderwijs, onderhoud en logistiek én nauwe civiel-militaire samenwerking.