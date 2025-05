Het Delftse studententeam AeroDelft heeft als eerste ter wereld met succes een elektrisch aandrijfsysteem getest dat werkt op vloeibare waterstof – een veelbelovende, emissievrije brandstof voor de luchtvaart van de toekomst. De baanbrekende test vond plaats op de vloeibare waterstof testfaciliteit van TNO in Ypenburg (Den Haag) en vormt een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van duurzame vliegtuigtechnologie.

Werken met vloeibare waterstof stelt hoge eisen aan techniek en veiligheid. De brandstof moet worden opgeslagen bij extreem lage temperaturen (–253 °C) en vervolgens gecontroleerd opgewarmd tot kamertemperatuur. In een brandstofcel reageert de waterstof met zuurstof, waarbij elektriciteit en zuiver water ontstaan — zonder uitstoot van CO₂ of andere schadelijke stoffen.

Studententeam realiseert wereldprimeur op testlocatie van TNO

AeroDelft ontwikkelde samen met Cryoworld een vacuümgeïsoleerde tank en een speciaal ontworpen warmtewisselaar die een temperatuurverschil van 300 °C aankan. Het systeem is volledig op afstand bestuurbaar en voorzien van uitgebreide veiligheidssystemen, inclusief ontluchtingsmechanismen en redundante fail-safes. Voor de uiteindelijke test met vloeibare waterstof werd het systeem stapsgewijs gevalideerd met vloeibare stikstof, gasvormige helium en gasvormige waterstof.

De technologie werd ontwikkeld en geïntegreerd in samenwerking met TNO en waterstofleverancier Air Products. Dankzij die samenwerking kon AeroDelft beschikken over de unieke testfaciliteiten voor cryogene brandstoffen die nodig zijn om dit type technologie op veilige wijze te valideren.

Sinds 2018 werkt AeroDelft al aan Project Phoenix, een initiatief om een door een piloot bestuurd elektrisch vliegtuig op vloeibare waterstof te ontwikkelen. Het team heeft al een batterij-elektrische drone gevlogen en testen uitgevoerd met gasvormige waterstof. Hoewel beide technieken duurzaam zijn en al breed worden toegepast in het wegvervoer, voldoen ze niet aan de prestatienormen van de luchtvaart. Vloeibare waterstof, met zijn hoge energiedichtheid per massa en volume, biedt een veelbelovend alternatief, ook al brengt het aanzienlijke technische, logistieke en veiligheidsuitdagingen met zich mee.

AeroDelft

AeroDelft is opgericht in 2018 en bestaat uit meer dan 60 studenten met diverse achtergronden en nationaliteiten. Als studententeam zonder winstoogmerk zet AeroDelft zich in voor de verduurzaming van de luchtvaart via waterstoftechnologie. Het team ontwikkelt zowel de Prototype Phoenix als de Full-Scale Phoenix. Momenteel wordt het aandrijfsysteem op ware schaal getest met gasvormige waterstof, en wordt parallel gewerkt aan tests op vloeibare waterstof met het verkleinde prototype. De bemande Full-Scale Phoenix wordt ontwikkeld met de ambitie om in 2025 te vliegen op gasvormige waterstof en in 2026 op vloeibare waterstof.