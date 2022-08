Aerial Precision, het bedrijf achter de grensverleggende 3D-sensormodules voor drones, krijgt uitbreidingsfinanciering van de Belgisch-Limburgse investeringsmaatschappij LRM en de Nederlands-Limburgse ontwikkelingsmaatschappij LIOF. Het bedrijf ontwerpt en ontwikkelt hard- en software die bevestigd kan worden op drones en andere mobiele voertuigen en biedt daarmee een oplossing voor de beperkte toepassingen die er op dit moment bestaan voor het genereren van kwalitatieve 3D-kaarten. Aerial Precision heeft haar hoofdkantoor in Maastricht en is ook actief op DronePort in Sint-Truiden. Voor LRM en LIOF is dit de eerste gezamenlijke investering.

Uiteenlopende toepassingsgebieden

Aerial Precision ontwikkelt niet alleen 3D-sensormodules die verrijkt zijn met artificiële intelligentie, maar ook met bijhorende software om de resultaten van die sensormodules te verwerken en te analyseren. De 3D-sensormodules kunnen zowel op commerciële drones als op landbouwvoertuigen bevestigd worden. Dat maakt ze breed inzetbaar.

“De bestaande toepassingen om 3D-kaarten te genereren (fotogrammetrie en LiDAR-technologie) zijn hetzij tijdrovend, hetzij duur en geenszins in real time”, zegt Vicente Payo-Ollero, founder en CEO van Aerial Precision. “De unieke technologie die wij hebben ontwikkeld, biedt een combinatie van accurate real time 3D-kaarten tegen een betaalbare prijs. Dat maakt de technologie toegankelijk voor onder andere de bouw, bos- en landbouw, telecommunicatie, energie, politie en de culturele sector.”

Via een app kan de gebruiker de instellingen van de sensormodule aanpassen én in real time de gegevens analyseren. Dat biedt enorm veel gebruiksgemak, aangezien geen gespecialiseerde kennis vereist is om de data te verwerken. Concreet kunnen de sensormodules en de technologie bijvoorbeeld helpen om te bepalen welke gewassen meer of minder bemest moeten worden, of kunnen ze ingezet worden bij de detectie van gevaarlijke stoffen.

Groeikapitaal

De financiële ondersteuning van € 760.000 zal Aerial Precision de komende twee jaar inzetten voor de uitbreiding van het productassortiment, softwareontwikkeling, bescherming van de technologie en commerciële groei.

“De combinatie van een gedreven team én de uiteenlopende toepassingsgebieden van deze unieke sensormodules en hun technologie voor de dronesector, maakt dat LRM veel potentieel ziet in Aerial Precision”, zegt Tom Vanham, CEO van LRM. “Het bedrijf kadert perfect binnen onze industrie 4.0-focus en ons geloof in het potentieel van de snelgroeiende drone-sector. We zijn bovendien heel blij dat dit de eerste investering is die we samen met onze Nederlands-Limburgse evenknie doen. Dat strookt met onze gezamenlijke euregionale ambities.”

“Aerial Precision vindt met een uniek product aansluiting bij zowel het Nederlands als het Belgisch Limburgse ecosysteem”, zegt Tys van Elk, algemeen directeur van LIOF. “Het bedrijf behoudt zijn hoofdzetel in Maastricht, maar zal ook te vinden zijn op DronePort, de incubator voor bedrijven in de onbemande luchtvaart in Sint-Truiden. Aerial Precision zal daar deel uitmaken van het kennisecosysteem en die expertise zal van grote waarde zijn voor de toekomstige productontwikkeling. Voor LIOF is dit tevens de eerste financiële ondersteuning vanuit het pas opgerichte Limburg Startup Capital Fund. Dat fonds is erop gericht om de groei-ambities van innovatieve startups te verwezenlijken. En door dit samen te doen met LRM laten we de kracht van de Euregio zien op het gebied van technologische innovaties.”

Aerial Precision heeft op dit moment drie mensen in dienst. Tegen 2024 zullen dat er acht zijn.

Aerial Precision ontwerpt en produceert intelligentie-gedreven 3D sensorsystemen en software voor commerciële drones en mobiele voertuigen. Wij richten ons op het leveren van informatie die klaar is om te worden gebruikt in besluitvormingsprocessen. Deze informatie halen we uit 3D ruimtelijke gegevens die zijn vastgelegd met onze sensoren.

LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. We zorgen voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen groeien. Onze financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem.