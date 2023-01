Het Actemium-onderdeel paneelbouw/besturingskastenbouw splitste zich dit jaar in tweeën. Op een nieuwe locatie in Schijndel vindt paneelbouw op projectbasis plaats met onder meer configure- to-order (cto). De seriematige productie van panelen en kasten op de bestaande locatie in Veghel krijgt daardoor meer ruimte voor het uitvoeren van de groeiende orderstroom. De scheiding is geheel in lijn met de bedrijfscultuur van het Franse moederconcern Vinci Energies: zodra een bedrijfsonderdeel een bepaalde omvang bereikt, is het beter deze te splitsen. De delen kunnen apart doorgroeien zonder dat het management grip erop verliest.

Actemium combineert groei met het streven naar duurzame relaties met klanten, partners én de eigen medewerkers. Daartoe startte de Brabantse onderneming al wat langer geleden met een digitaliseringstraject. Dat moet niet alleen leiden tot kwaliteitsverhoging en kostenverlaging, maar ook tot een prettig werkklimaat voor de huidige medewerkers, nieuwe werkkrachten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Businessunitmanagers Han Bouwmans en Jeroen van Roosmalen vertellen hoe industriële activiteit en sociaal ondernemingsbeleid tezamen leiden tot succes.

‘Van onze producten gaat 95 procent via oem-partijen naar het buitenland’, zegt Van Roosmalen. ‘De diversiteit van de klantenkring verrijkt onze kennis. Daar zitten beursgenoteerde ondernemingen bij, maar ook start-ups. Eigenlijk staan we nooit vooraan bij de eindgebruikers; de oem’ers zitten ertussen. Maar van alle door hen geleverde systemen en installaties pikken wij iets op. We beschouwen onszelf als leverancier van de hersenen die de productielijnen aansturen. Dan kan het gaan om transportbanden, verpakkingsmachines of modules voor de halfgeleiderindustrie.’ Samen met andere bedrijfsonderdelen binnen het Actemium-concern wordt gewerkt voor de procesindustrie, farma, chemie, food & beverage en ook de scheepsbouw.

Meer dan tekenwerk

Bij de projectmatige bouw in Schijndel zien de medewerkers zich veelvuldig geplaatst voor uitdagingen, die het nodige uitzoekwerk vereisen. De focus ligt op proto-paneelbouw en op extra nieuwe diensten. Van Roosmalen: ‘We willen meer doen dan alleen tekenwerk en de klant ontzorgen door op basis van vaste bouwstenen de modules op bestelling te configureren. Engineering van afzonderlijke onderdelen kan dan achterwege blijven.’ Deze cto-dienst levert Actemium onder meer aan diverse oem’ers. Bij de betrokken businessunit noemen ze het paneelbouw-plus, waarmee Actemium bedoelt net iets meer voor de klant te doen. Om die reden voeren medewerkers op dezelfde locatie ook assemblagetaken uit. Voor afnemers wordt de besturingskast, compleet met alle bekabeling, sensoriek en andere elektronica, direct op hun installaties aangesloten. Dit levert meteen rendement op, aldus Van Roosmalen: ‘De klant houdt meer tijd en ruimte over om zijn eindproduct verder te ontwikkelen.’

‘In elke fase kunnen we complementair opereren’

Seriebouw: kostenreductie

Voor de seriebouw liggen de uitdagingen meer op het vlak van kostenreductie. ‘Bijvoorbeeld door duurdere componenten te vervangen door eigen ontwikkelde elektronica’, legt Bouwmans uit. ‘Samen met de klant zoeken we naar mogelijkheden om te optimaliseren en kosten te verlagen.’ Ook Bouwmans heeft te maken met een scala aan afnemers vanuit geheel verschillende sectoren, waaronder de technische dienstverlening, de infrasector, logistiek en voedingsmiddelenproductie. De focus ligt op lean werken en standaardisatie. Bij grote series wordt bij aanvang actief meegedacht over de technische uitvoering. Zo zijn samen met een technisch dienstverlener tien tot vijftien jaar geleden de besturingskasten voor de matrixborden van Rijkswaterstaat ontwikkeld. Die moeten worden vervangen. In een vorm van coproductie staat het vizier bij de partijen nu op de ontwikkeling en inrichting van nieuwe kasten.

Autonoom, maar complementair

Hoewel de twee autonome paneelbouwafdelingen van Actemium hun eigen propositie hebben, is er nog steeds ruimte voor samenwerking; de vestigingen liggen op slechts 10 minuten rijden van elkaar. Volgens Van Roosmalen blijft de machinebouw in Nederland groeien en moeten paneelbouwers ook meegroeien. Hij ziet nu bedrijven langskomen die voorheen hun eigen panelen maakten, maar zich inmiddels willen concentreren op hun corebusiness. ‘Gaat het om repeterend volumewerk, waarbij een oem’er veel capaciteit zoekt, dan komen ze in Veghel terecht. Ligt het zwaartepunt op engineering, dan melden ze zich in Schijndel. Maar in elke fase kunnen we complementair opereren en de uitvoering verschuiven naar een andere locatie. Onze hoge kwaliteitseisen en strikte testprotocollen verschillen niet. Wij vinden het echter wel belangrijk dat de klant altijd dezelfde contactpersoon behoudt.’

Verdere digitalisering

Nog voor de splitsing was bij de paneelbouwtak van Actemium al een digitaliseringstraject gestart. Alle werkplaatsen werken volledig papierloos met tablets en werkstation, ingericht voor 2D- en 3D-tekenen. Veel informatie is via volwaardige tekensoftwarepakketten als Eplan Pro Panel en eBuild (voor cto) al digitaal beschikbaar. Nu nog worden tekeningen in pdf-formaat uitgewisseld, zodat betrokkenen daarop hun aantekeningen kunnen aanbrengen. In de volgende fase van het transitietraject krijgen productiemonteurs de beschikking over de volledige 3D-tekening. Daarmee is het aantal fouten drastisch te verminderen. Aan de voorkant van de productie zal iets meer engineeringwerk verricht moeten worden om de taken aan de achterkant te verlichten. Het separaat raadplegen van een 3D-tekening voor de lay-out, een 2D-elektrisch schema voor de bedrading en een stuklijst voor de componenten, is dan niet meer nodig, aldus Van Roosmalen en Bouwmans. Alle productie-informatie laat zich via ‘user management’ voorzieningen veilig beschikbaar stellen vanuit de cloud. Diezelfde data zijn via een QR-code in de kast ook ter plekke door de eindgebruiker uit te lezen. ‘Daarmee verlichten we het werk van de eigen onderhoudsmedewerkers, maar ook voor de oem’ers met een eigen serviceafdeling. Alle informatie om eventuele storingen in het veld op te lossen, is straks direct voorhanden.’ De cloudoplossing is naar verwachting volgend jaar operationeel.

Digitaal bedraden

Naast het tekenen geschiedt het bedraden van de kasten eveneens digitaal. ‘Het met een rolmaat inmeten van de kasten en handmatig mechanisch bewerken, is met de introductie van de cnc-technologie voorgoed verleden tijd’, zo verzekert Boumans. ‘De draadsets laten zich configureren vanuit een uitgewerkte digitale tekening, zodat de complete bedrading met exact de juiste maatvoering te plaatsen is.’ Volgens Van Roosmalen is daarmee 50 procent van de te produceren kasten volledig automatisch op te bouwen. Verdere digitalisering van het productieproces moet niet alleen leiden tot een nog hoger percentage automatische opbouw, maar ook tot het kunnen inzetten van niet-technisch geschoold personeel of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bouwmans: ‘Vanwege de schaarste aan technici helpt de ingeslagen weg ons nu nog meer.’

Duurzame loopbaan

Van Roosmalen verwacht dat dit tekort in de komende jaren gaat oplopen. ‘Binnen de gemeente Meierijstad zijn wij betrokken bij het organiseren van voorlichtingsdagen op scholen. We zien dat elk jaar minder technisch opgeleiden de middelbare school verlaten. Als erkend leerbedrijf participeren we actief in BBL- en BOL-scholingstrajecten. We laten de jeugd graag kennismaken met techniek en met de cultuur van ons bedrijf. Als ze zich daarin opgenomen voelen, garanderen wij hun een duurzame loopbaan. Zij kunnen zich bekwamen in het werken met draadsets en informatietechnologie, en een carrière opbouwen vanaf leerling-monteur tot werkvoorbereider en eventueel projectleider. De projectmatige paneelbouw vraagt om andere vaardigheden dan de seriematige paneelbouw. Wij laten mensen in hun kracht.’ De erkenning voor alle inspanningen heeft Actemium inmiddels gekregen met het bereiken van trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).