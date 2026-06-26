De Deense luchtvaartstartup Acodyne heeft een pre-seedfinanciering van 2,5 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van autonome elektrische vrachtvliegtuigen te versnellen. De eVTOL-toestellen zijn bedoeld voor het vervoeren van zware ladingen in defensie-, offshore- en afgelegen gebieden, waar snelheid, bereik en veiligheid steeds belangrijker worden.

De investeringsronde werd geleid door het Zweedse defensiefonds Gungnir Capital en het Deense PSV Hafnium. Ook EIFO, SAP9 Group en GreenUP IV Invest namen deel. Met het kapitaal wil Acodyne de eerste prototypes bouwen, vliegtesten uitvoeren en de stap zetten naar een preproductiemodel.

Alternatief voor helikoptertransport

Acodyne ontwikkelt volledig elektrische eVTOL-vrachtvliegtuigen (electric Vertical Take-Off and Landing) die verticaal kunnen opstijgen en landen, maar vervolgens met vaste vleugels op hoge snelheid vliegen. Daarmee combineert het bedrijf volgens eigen zeggen de snelheid van een straalvliegtuig met het laadvermogen van een helikopter.

De toestellen zijn bedoeld voor missies waarbij traditionele logistiek tekortschiet. In militaire operaties zijn bevoorradingen vaak afhankelijk van kwetsbare helikoptervluchten of langzame grondtransporten. Offshore kan een ontbrekend onderdeel leiden tot stilstand van installaties, terwijl afgelegen regio’s zoals Groenland vaak moeilijk bereikbaar zijn.

Acodyne wil die logistieke knelpunten oplossen met autonome vrachtvliegtuigen die zonder bemanning kritische goederen rechtstreeks naar de plaats van bestemming kunnen brengen.

AI bestuurt het toestel

Het bedrijf combineert een eigen ducted-fan voortstuwingssysteem met een AI-gestuurd vluchtcontrolesysteem, eTHOR, dat samen met DTU Compute is ontwikkeld. Hierdoor moeten de toestellen volledig autonoom kunnen opereren, van opstijgen tot landing.

De eerste versie van het toestel, de E100, bevindt zich momenteel in ontwikkeling. De eerste vliegtesten staan gepland voor eind 2026.

Volgens medeoprichter en Chief Commercial Officer Jasmina Pless biedt de financiering de mogelijkheid om de stap te zetten van een bewezen concept naar een operationeel testplatform.

“Deze investering geeft ons de ruimte om onze technologie samen met investeerders die de operationele uitdagingen van defensie en offshore begrijpen, verder te ontwikkelen. Het laat bovendien zien dat Europese investeerders bereid zijn te investeren in hardware die de logistieke weerbaarheid van Europa versterkt.”

Defensie als groeimarkt

De investering past binnen een bredere trend waarin Europese investeerders steeds meer kapitaal steken in defensietechnologie, autonome systemen en dual-use toepassingen. De oorlog in Oekraïne, de groeiende aandacht voor Europese strategische autonomie en hogere defensiebudgetten zorgen voor een sterke vraag naar onbemande logistieke systemen.

Volgens Gungnir Capital speelt Acodyne precies in op een operationeel probleem waarmee moderne krijgsmachten worden geconfronteerd.

“Het bedrijf ontwikkelt een fundamenteel nieuwe benadering van militaire logistiek: de snelheid van een straalvliegtuig, het laadvermogen van een helikopter, volledige autonomie en volledig elektrisch. Dat maakt bemande helikoptermissies in risicogebieden deels overbodig.”

Toekomst voor civiele toepassingen

Hoewel defensie momenteel de belangrijkste markt vormt, ziet Acodyne ook kansen in offshore logistiek, infrastructuurprojecten en bevoorrading van afgelegen gebieden. Europese initiatieven zoals U-space moeten het de komende jaren mogelijk maken om onbemande vliegtuigen veilig te laten opereren binnen gereguleerde luchtruimcorridors.

Daarnaast zorgen ontwikkelingen op het gebied van AI, batterijtechnologie en autonome vluchtbesturing ervoor dat zware onbemande luchtlogistiek steeds dichter bij commerciële toepassing komt.

Relevantie voor de Nederlandse maakindustrie

De ontwikkeling is ook interessant voor de Nederlandse hightechsector. Nederland beschikt over een sterke positie op het gebied van luchtvaarttechnologie, drones, composietmaterialen, sensoren en defensie-elektronica. Naarmate autonome logistieke platforms volwassen worden, ontstaan nieuwe kansen voor toeleveranciers van aandrijfsystemen, avionica, software, batterijtechnologie en mission-critical elektronica.

Met de investering zet Acodyne een volgende stap in een markt die zich snel ontwikkelt van experimentele droneprojecten naar grootschalige, autonome logistieke systemen voor zowel militaire als civiele toepassingen.