Bij metaalbewerker 247TailorSteel is AI integraal onderdeel van het vergaand geautomatiseerde bestel- en productieproces. Ja, de online software Sophia had ook zonder AI gekund, aldus cto Dirk Peeters, maar de kunstmatige intelligentie zorgt er nu wel voor dat het niet meer uitmaakt hoeveel orders er binnenkomen en op welke vestiging; AI vindt altijd de meest efficiënte verdeling.

Wat doet 247TailorSteel met artificial intelligence? Het is een vraag waarop cto en IT-directeur Dirk Peeters niet direct antwoord kan geven. Want, zo betoogt hij, wanneer is iets AI? ‘Het is namelijk nogal een containerbegrip. AI is voor mij wanneer een machine patronen herkent en beslissingen neemt die anders door een mens zouden worden genomen. Als je dat helemaal plat slaat, zou een goede Excel met een paar slimme macro’s ook AI zijn.’ Dat gaat Peeters echter een stap te ver. ‘Als je pas praat over AI wanneer je problemen in de programmacode niet langer met als-dan-constructies kunt oplossen, doen we ook behoorlijk veel met AI.’

Met AI bepalen we de hoeveelheid waste van een opdracht’

Dat begint al met Sophia, de centrale tool van 247TailorSteel waarmee klanten online hun bestellingen kunnen plaatsen bij de metaalbewerker uit Varsseveld. ‘We analyseren en parametriseren de geüploade tekeningen. En er wordt automatisch bepaald hoeveel tijd we ervoor nodig hebben om het te maken’, legt Peeters uit. ‘We weten natuurlijk niet van tevoren welke opdrachten we binnenkrijgen, dus we kunnen het ook niet softwarematig dichttimmeren.’ Een zekere mate van flexibiliteit is nodig om geautomatiseerd tot een goede offerte te komen. Maar, zo onderstreept Peeters, ook zonder AI-trucs kun je een goede portal bouwen. ‘We moeten daar niet al te arrogant over doen; technieken zoals AI zijn ondertussen zo toegankelijk dat je wel moet blijven doorontwikkelen om de voorsprong te behouden.’ AI maakt de online software wel beter. Zo zet 247TailorSteel de technologie in om de verschillende assemblies van platen en buizen correct te herkennen.

Nesten

247TailorSteel heeft het bestelproces zo ver geautomatiseerd dat klanten binnen 30 seconden een prijsopgaaf krijgen voor hun order. De grootste truc daarbij is niet om te bepalen hoeveel materiaal er nodig is, hoeveel tijd ermee gepaard gaat of hoeveel mensen eraan te pas komen. Nee, de belangrijkste opdracht voor de algoritmes is om alle orders te clusteren en te bundelen, zodat ze optimaal over de metaalplaten kunnen worden verdeeld.

‘Op basis van historische data bepalen we de verwachte hoeveelheid waste van een opdracht. We hebben het al zo vaak gedaan dat we daar een trainingsset van hebben, en dus een machine learning-model dat met de gegevens over afmeting en volume vrij nauwkeurig kan voorspellen wanneer we kunnen leveren’, zegt Peeters. ‘Daarbij zorgt het systeem voor de beste nesting, want een salesorder is bij ons zelden een productieorder. Op het moment dat orders binnenkomen, maken we er zogenaamde multi’s van; uit één en dezelfde plaat snijden we producten van soms wel dertien verschillende klanten.’

Zonder handen

De planning van dat nesten is een ingewikkelde puzzel met heel veel stukjes die bovendien constant veranderen. Elke nieuwe bestelling kan de optimale nesting immers beïnvloeden. ‘Als mens kun je dat niet meer bijbenen’, weet Peeters. Dus is AI nodig om het productieproces zo efficiënt mogelijk te maken. En dat gaat zelfs verder dan de muren van de fabriek. ‘Als een klant 55 onderdelen bestelt en één daarvan is toevallig op dat moment niet beschikbaar op een bepaalde locatie, wordt dat automatisch overgedragen naar één van onze andere vijf productielocaties. Daar komen geen handen meer aan te pas. En dat maakt ons sterk, want het betekent dat we heel makkelijk kunnen opschalen.’

Een elektrische tandenborstel met AI? Dat is gewoon marketing’

Op die manier zou 247TailorSteel zelfs kunnen berekenen of de extra transportkosten als een onderdeel op een andere locatie wordt geproduceerd, opwegen tegen lokale productie met iets meer afval. Peeters knikt: ‘Dat zou kunnen, maar zo ver zijn we nog niet. Het zijn natuurlijk absoluut zaken die we willen gaan organiseren.’ En dat is waarom Peeters enthousiast is om bij 247TailorSteel te werken: ‘We durven. AI is altijd maar voor 95 of 99 procent correct. Criticasters focussen op het ontbrekende percentage en houden vast aan de oude manier van werken die misschien slechts 85 procent correct is. Ja, dan weet je vaak wel welke 15 procent fout gaat maar bij 247TailorSteel zeggen we: “Met AI is het sneller en nauwkeuriger, dus go!”’

AI in service

Een andere plek in de organisatie waar 247TailorSteel experimenteert met AI, is de servicetak. Het Achterhoekse bedrijf werkt aan een oplossing om alle mailtjes en tickets te categoriseren en automatisch te laten afhandelen. ‘Niet om onze servicemensen te vervangen, maar om ze te helpen’, verduidelijkt Peeters. ‘Met AI kun je prima antwoord geven als een klant informeert naar de levertijd van een order.’

Er zitten wel wat haken en ogen aan zo’n chatbot. ‘Als er bijvoorbeeld geen antwoord is op een vraag, geeft een large language model meestal een verkeerd antwoord. En deze LLM’s zijn nog niet zo goed in herkennen of iemand een generieke vraag stelt of juist een specifieke’, ziet Peeters. ‘Ook moet je in alles heel duidelijk zijn over de terminologie, anders verstaat de bot een klant niet.’

Peeters wil hiermee zeggen dat aan het gebruik van een AI-bot richting klanten een zeker risico kleeft, want de klanttevredenheid gaat er niet altijd mee omhoog. 247TailorSteel gebruikt zijn ChatGPT-achtige tool daarom nu met name intern, tussen klantenservice en softwareontwikkeling. ‘Veel bedrijven gebruiken Power BI en hebben dan een datascientist nodig om een dashboard te maken. Onze tool is gekoppeld aan ons datawarehouse en kan antwoord geven op vragen als: hoeveel meters hebben we verbruikt? Of hoeveel van dat ene type staal wordt er door klanten besteld?’, legt Peeters uit. Het mooie is dat medewerkers niet alleen antwoord krijgen, maar dat er ook inzicht wordt gegeven in hoe de tool bij dat antwoord is gekomen. Want vragen kunnen voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. ‘Als je wilt achterhalen wat de grootste klant is, wil je misschien weten waar je de meeste tonnage hebt gedaan, wie voor de meeste euro’s heeft besteld of zelfs waar de marge het grootst is geweest. Dan ontdek je dat er nog een hoop werk aan de winkel is om zo’n tool te laten werken. Dat experimenteren is ook leuk.’

Vooral nuchter blijven

Gevraagd naar de hypefactor van AI moet Peeters een beetje lachen. Hij begrijpt wel waarom sommige mensen dat roepen: ‘Op de doos van mijn elektrische tandenborstel staat dat er AI in zit. De technologie waar het dan om gaat, is dat je op je telefoon kunt zien of je een tand hebt geraakt. Best leuk, maar wat is de toegevoegde waarde om AI op de doos te vermelden? Dat is gewoon marketing.’

Peeters verwijst naar een uitspraak die 247TailorSteel-ceo Carl Berlo onlangs deed op een interne bijeenkomst. ‘Hij stelde dat AI staat voor Achterhoekse Intelligentie. Terug naar de basis en lekker met de voetjes op de grond. Ja, we doen slimme dingen met machine learning, experimenteren intensief met LLM’s. In patronen en beelden herkennen met AI kan er al heel veel. Maar ik denk dat zeker de maakindustrie er meer bij gebaat is om er toch vooral nuchter naar te kijken.’