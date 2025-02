Accuron Technologies (Accuron), een wereldwijde groep voor precisie-engineering en -technologie, verwerft vandaag een meerderheidsbelang in Trymax Semiconductor Equipment (Trymax), een specialist in op plasma en UV gebaseerde procesapparatuur en oplossingen voor halfgeleiderfabrikanten. Deze transactie breidt het scala aan oplossingen van Accuron in de sector van halfgeleiderapparatuur uit en versterkt zijn aanwezigheid in Europa.

Groei met een focus op halfgeleiderapparatuur

De overname is in overeenstemming met de groeistrategie van Accuron op lange termijn om zijn portfolio van veelzijdige en robuuste oplossingen voor halfgeleiderapparatuur op te bouwen. Deze investering stelt Accuron in staat om zijn huidige aanbod in het processegment van Etch & Clean uit te breiden en tegelijkertijd mogelijkheden te creëren voor mogelijke samenwerking met andere bedrijven in de Groep.

De verkopers bestaan uit Pontex Investment Partners (Pontex), een private equity-onderneming en huidige investeerder, evenals Leo Meijer en Ludo Vandenberk, de twee oprichters van Trymax. Na de transactie zullen Meijer en Vandenberk naar verwachting het bedrijf blijven leiden.

Tan Kai Hoe, CEO en President van Accuron Technologies, deelde mee: “Deze overname is een nieuwe belangrijke mijlpaal voor Accuron, die ons productaanbod en onze geografische dekking in de halfgeleiderindustrie verbetert. We kijken ernaar uit om het Trymax-team te verwelkomen in de Accuron-familie en samen te werken om onze klanten beter van dienst te zijn.”

Sterke afstemming op de volgende groeifase

Pontex ging in maart 2019 voor het eerst een investeringspartnerschap aan met Trymax. De samenwerking was cruciaal voor de eerdere groeifase van Trymax, waardoor het bedrijf nieuwe technologische ontwikkelingen kon versnellen, zijn klantenbestand kon uitbreiden en zijn productiecapaciteit kon opschalen met een nieuwe ultramoderne productiefaciliteit. Vooruitkijkend, met Accuron als strategische investeerder op lange termijn, is Trymax klaar voor verdere expansie en wereldwijd succes, gebruikmakend van de middelen en expertise van de Groep.

Voor Trymax luidt deze transactie een nieuw hoofdstuk in voor zijn groei en expansie, waar het gebruik zal maken van het netwerk en het bereik van Accuron om het klantenbestand voor zijn op plasma gebaseerde apparatuur en oplossingen verder te verbreden. Het zal ook toegang krijgen tot middelen en expertise van collega-bedrijven in de Accuron-groep, om zijn productontwikkeling en reeks oplossingen te verbeteren.

Leo Meijer, CEO en oprichter van Trymax Semiconductor Equipment: “Na een succesvolle samenwerking met Pontex, zijn we verheugd om onze krachten te bundelen met Accuron. Deze overname biedt ons de ondersteuning en uitgebreide mogelijkheden die nodig zijn om onze volgende ontwikkelingsfase te versnellen. De afstemming op de visie van Accuron voor de halfgeleiderindustrie stelt ons in staat om ons aanbod te verbeteren en uitzonderlijke waarde te blijven leveren aan onze klanten. We kijken uit naar verder succes onder deze nieuwe samenwerking.”

Franck Marra, Partner, Pontex Investment Partners, merkte op: “We zijn trots op de samenwerking tussen Pontex en Trymax, die heeft geleid tot een indrukwekkende groei in de afgelopen 5 jaar, en willen Leo en Ludo en het hele managementteam bedanken voor hun ongelooflijke inzet en leiderschap. Wij zijn van mening dat het bedrijf uitzonderlijk goed gepositioneerd is voor aanhoudend succes onder het eigendom van Accuron.”

Na de overname zal Accuron het management van Trymax blijven ondersteunen om het bedrijf in staat te stellen te profiteren van zijn groeimogelijkheden in de komende jaren en zijn volledige potentieel te bereiken. Het bestaande leiderschap van het bedrijf blijft bestaan, waardoor



Accuron Technologies is een wereldwijde precisie-engineering- en technologiegroep met het hoofdkantoor in Singapore. Accuron, opgericht in 1981 en eigendom van Temasek, heeft kerncompetenties op het gebied van precisieproductie, materiaalverwerking, systeemontwerp en systeemintegratie.

De dochterondernemingen van Accuron zijn toonaangevende spelers op het gebied van nichetoepassingen voor verschillende industrieën, waaronder lucht- en ruimtevaart, halfgeleiderapparatuur, industriële automatisering en geavanceerde productie, met gevestigde activiteiten in belangrijke markten in Azië, Europa en de VS.

De activiteiten van de groep omvatten SAM, esmo group, mechatronic systemtechnik, ZASCHE handling, flextos, NexGen Wafer Systems, RECIF Technologies, Trymax Semiconductor Equipment, WAAM3D en Addept3D.

De kernactiviteit van Trymax is het ondersteunen van halfgeleiderfabrikanten over de hele wereld met innovatieve op plasma gebaseerde oplossingen voor fotoresistverwijdering, oppervlaktereiniging, isotroop etsen, evenals UV-uitharding en toepassingen voor het wissen van ladingen, die worden gebruikt bij de fabricage van geïntegreerde schakelingen en andere halfgeleiderapparaten. Trymax is een niet-beursgenoteerd bedrijf met het hoofdkantoor in Nijmegen, Nederland. Trymax heeft regionale kantoren in China (Suzhou), de VS (New York) en Italië (Milaan).

Pontex Investment Partners is een private equity onderneming gevestigd in Den Haag, Nederland. Het kantoor is een investeerder gespecialiseerd in minderheidsbelangen, waarbij samenwerking met ondernemers centraal staat. Pontex investeert in Nederlandse middelgrote bedrijven met ambitieuze groeiplannen en biedt hands-on ondersteuning op strategische en financiële zaken.