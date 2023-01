Driekwart (76%) van de leidinggevenden in de semiconductor verwacht dat de uitdagingen van de toeleveringsketen van de industrie tegen 2024 zullen afnemen, maar bedrijven moeten voorbereid zijn om andere marktdruk te weerstaan door zich te concentreren op investeringen die toekomstige groei zullen helpen stimuleren, volgens een nieuwe studie van Accenture.

Het rapport, getiteld “Pulse of the Semiconductor Industry: Balancing Resilience with Innovation“, is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 300 senior semiconductor executives die de supply chain outlooks en innovatie roadmaps van hun bedrijf evalueren.

Accenture voerde een enquête uit onder 300 wereldwijde halfgeleidermanagers om een puls te nemen van de industrie vandaag en in de komende twee jaar.

We hebben 4 gebieden geïdentificeerd die de grote kansen bieden voor halfgeleiderbedrijven om hun bedrijf en aanbod te transformeren.

Onze enquêtegegevens bieden inzicht in supply chain-uitdagingen, de meest impactvolle innovaties in het komende jaar en andere gebieden van het landschap tot 2024.

De leidinggevenden noemden uitdagingen die van invloed kunnen zijn op hun vermogen om te innoveren, zelfs als de aanhoudende effecten van COVID-19 op de toeleveringsketen toenemen. De andere uitdagingen die het vaakst werden geïdentificeerd, waren geopolitiek (genoemd door 48% van de respondenten), cybersecurity-bedreigingen (42%), het veranderende concurrentielandschap (39%) en tekorten aan talent (35%), onder anderen. Geconfronteerd met een veranderend industrielandschap, zei tweederde (65%) van de leidinggevenden dat ze geloven dat de snelheid van de wet van Moore – waarin het aantal transistors in een geïntegreerd circuit ongeveer elke twee jaar verdubbelt – tegen 2024 zal vertragen. Daarnaast is 56% van mening dat het bevorderen van sterke IE-bescherming en handhaving een van de beste manieren is om de veerkracht van de industrie in de toekomst te vergroten.

“Naarmate de vraag naar chips vertraagt te midden van inflatoire zorgen en een versoepeling van het chiptekort, worden halfgeleiderbedrijven geconfronteerd met een nieuwe reeks uitdagingen die worden aangedreven door geopolitiek en een groeiend tekort aan talent”, zegt Syed Alam, global lead van Accenture’s High Tech-industrie. “Om te slagen, moeten bedrijven een balans vinden tussen veerkrachtig zijn in moeilijke tijden en voortdurende investeringen in innovatie.”

Het rapport identificeert gebieden voor investeringen die toekomstige halfgeleidergroei zullen stimuleren, waaronder: