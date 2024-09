De recente overname van Arcobel Embedded Solutions markeert voor Acal BFi een belangrijke stap in de groeiambities. De acquisitie onderstreept de strategische visie van Acal BFi om haar positie op het gebied van embedded systems te versterken en klanten een breder scala aan maatwerkoplossingen te bieden. Volgens managing directors Pieter-Jan Rovers en Douwe Schoenmakers biedt de overname vooral kansen om samen verder te groeien en gebruik te maken van elkaars expertise.

De afgelopen jaren zag Pieter-Jan Rovers veel veranderen als directeur bij Acal BFi. Tot 2021 was het bedrijf onderdeel van de DiscoverIE Group. Aan het einde van dat jaar werd Acal BFi losgeweekt door H2 Equity Partners. ‘Sindsdien staan we weer op eigen benen en zetten we in op groei, zowel organisch als via acquisities. Wij willen niet meer alleen een leverancier van componenten zijn, maar écht toegevoegde waarde leveren voor onze klanten. Dat kunnen we deels zelf, maar sommige expertises hebben we simpelweg nog niet in huis. Daarvoor kijken we naar gezonde en sterke bedrijven.’

Op de radar

Met 6.000 klanten in heel Europa, een omzet van meer dan 200 miljoen euro en twaalf kantoren in tien landen, heeft Acal BFi een solide basis voor groei. ‘Vanuit die basis willen we verder bouwen. Het strategische plan is om onze bestaande embedded computing-business in het Verenigd Koninkrijk door te ontwikkelen in heel Europa’, vertelt Rovers. Dat wil het bedrijf doen door gevestigde bedrijven met een sterke klantgerichte aanpak en een solide merkimago toe te voegen. ‘Uiteindelijk willen we een Europese embedded computing-groep van bedrijven creëren die hun merk, lokale klanten- en leveranciersrelaties en de expertise van de verkoopteams behouden.’

‘‘We kunnen onze klanten nu een breder scala aan oplossingen bieden’

Met dat doel is Rovers de afgelopen tijd gericht op zoek gegaan naar bedrijven die Acal BFi daarin konden versterken. Zo kwam Arcobel als eerste op de radar. ‘We kenden elkaar natuurlijk wel van conferenties en projecten. Ik kwam Hans Adams, tot eind 2021 general manager bij Arcobel, regelmatig tegen. Hij heeft mij in contact gebracht met managing director Douwe Schoenmakers. Daarna is het snel gegaan.’

Toen de partijen met elkaar in gesprek gingen, wist Rovers al snel dat Arcobel perfect in het plaatje van Acal BFi paste. ‘Ze zitten volop in de embedded systemen en zijn actief in Nederland, België en Duitsland. Bovendien zijn ze niet alleen een distributeur. Ze adviseren, ontwerpen en stellen ook oplossingen samen op basis van klantspecifieke wensen. Dat is de toegevoegde waarde die wij onze klanten ook willen bieden’, schetst Rovers. ‘Daarnaast is het een gezonde organisatie met een sterk en ervaren management. We zijn dan ook erg tevreden dat Arcobel de eerste acquisitie is die we hebben kunnen afronden. Het is een belangrijke eerste stap in het realiseren van onze visie.’

Toegevoegde waarde

Arcobel ontwikkelde zich in de afgelopen vijftig jaar tot een gevestigde naam op het gebied van industriële pc’s, embedded IoT-systemen en netwerkoplossingen. Directeur Schoenmakers ziet veel overeenkomsten tussen Acal BFi en zijn organisatie: ‘Onze kracht ligt zowel in technologie als in marktbenadering. We richten ons op langetermijnrelaties en een diepgaande technische ondersteuning. Dat onderscheidt ons van veel concurrenten.’

Arcobel profileert zich als een partner, stelt Schoenmakers. ‘Dit betekent dat we altijd in gesprek blijven met onze klanten en hen helpen bij de ontwikkeling van hun technische uitdagingen. We helpen klanten om techniek handen en voeten te geven en te laten zien wat wel en niet mogelijk is. Dat doen we met een portfolio van leveranciers uit de hele wereld om alle segmenten aan te kunnen.’

Intern blijven Acal BFi en Arcobel grotendeels onafhankelijk opereren. Het merk Arcobel blijft behouden, evenals de lokale kantoren en teams. ‘Arcobel heeft sinds 1974 een sterke reputatie opgebouwd. Het zou onverstandig zijn om een gevestigde naam en de daarmee gepaard gaande klantloyaliteit op te geven’, vindt Rovers. ‘Onze strategie is om complementair aan elkaar te blijven werken, waarbij we gebruikmaken van elkaars sterke punten. De grootste verandering zal vermoedelijk op groepsniveau plaatsvinden, met gedeelde management- en financiële structuren. Het team van Arcobel blijft ook gewoon hetzelfde.’ Dit betekent volgens Rovers dat beide bedrijven hun bestaande klantrelaties en leveranciers blijven bedienen, terwijl ze profiteren van de gezamenlijke expertise en middelen.

Versterking van het aanbod

Wat levert de samenwerking dan precies op voor klanten van Acal BFi en Arcobel? Wat zien zij wél van de verandering? Rovers: ‘We kunnen onze klanten nu een breder scala aan oplossingen bieden. Deze acquisitie stelt ons in staat om nog beter in te spelen op specifieke klantbehoeften met op maat gemaakte embedded hardware oplossingen. We zien bijvoorbeeld veel verticals die in ontwikkeling zijn, zoals robotica, sensoren, AI en voedingen. Al die technologieën maken weer gebruik van embedded hardware. Daar doen we nog niets in, maar Arcobel wel. Daarnaast heeft Arcobel eigen assemblagefaciliteiten, waardoor we oplossingen niet hoeven te exporteren vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ik zie dus veel toegevoegde waarde en mogelijkheden voor beide bedrijven.’

Voor Arcobel betekent de overname dat ze toegang krijgen tot een bredere Europese markt en kunnen profiteren van de slagkracht van Acal BFi. ‘We hebben nu meer mogelijkheden om onze kennis en diensten uit te breiden, bijvoorbeeld in de Duitse markt waar we recent actief zijn geworden’, zegt Schoenmakers.

Wat opviel tijdens de acquisitie is dat er slechts een beperkte overlap zit in het klantenbestand. Schoenmakers: ‘Het is fijn dat beide bedrijven voor een groot deel unieke klanten hebben. We zitten niet in elkaars vaarwater. Dat schept de mogelijkheid om nieuwe markten aan te boren en bestaande klanten te laten zien dat er meer mogelijk is. We zien nu al dat we bij klanten vragen krijgen die we met het portfolio van Acal BFi erbij volledig kunnen beantwoorden.’

Toekomstige ambities

De overname van Arcobel is de eerste stap in de bredere groeistrategie van Acal BFi. Het bedrijf wil verder groeien en Rovers blijft actief op zoek naar nieuwe acquisities in Europa. In de tussentijd blijft Acal BFi inzetten op innovatie en technologische ontwikkeling. ‘We zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om onze klanten beter te bedienen en hun uitdagingen op te lossen. Daar ligt onze toegevoegde waarde’, legt Rovers uit. ‘Voor onze klanten is het vinden van een leverancier niet zo moeilijk. Daarom zijn we liever een strategisch partner, die kennis inbrengt en meedenkt over nieuwe oplossingen. Een partner waarmee zij in samenwerking nieuwe verdienmodellen met IoT, robotics en AI kunnen ontwikkelen. En die ervoor zorgt dat systemen voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Geen enkele organisatie kan dat zelf allemaal behappen. Daarom staan we met Acal BFi en Arcobel voor ze klaar.’