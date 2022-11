Half november 2021 werd Acal BFi officieel overgenomen door H2 Equity Partners. Managing director Pieter-Jan Rovers gaf toen al aan dat er voor klanten in eerste instantie niet zoveel zou veranderen, maar dat betekent niet dat er de afgelopen maanden niet hard is gewerkt aan de nieuwe toekomst. ‘Eén van de grote klussen was het ‘ontwinden’ van Acal BFi uit de organisatie van DiscoverIE Group Plc’, geeft Rovers aan. ‘Wij zijn immers ooit het begin geweest van deze groep, wat betekent dat we in vele contracten en overeenkomsten van het bedrijf met andere partijen, zijn verweven. Om ‘los’ te komen, zijn deze overeenkomsten nu herzien.’

Parallel daaraan werkte Acal BFi aan het grote doel om in de toekomst niet alleen op te treden als componentleverancier, maar steeds meer als value-added leverancier. ‘Toevallig zijn we vorige week met alle country managers bij elkaar gekomen en staan we aan de vooravond van de introductie van enkele grote veranderingen’, vertelt Rovers. ‘De plannen zijn gesmeed en liggen op tafel. De inhoud ervan blijft echter nog even binnen onze eigen poorten voordat we écht beginnen met het concretiseren ervan. Duidelijk is in elk geval dat onze toegevoegde waarde deels afkomstig is uit de meeverkochte competence centers. Zij vormen echt de basis voor onze toekomst en worden derhalve ook uitgebreid. Hiervoor zijn we bezig om in hoog tempo de benodigde vacatures in te vullen. En zoals voor ieder bedrijf op dit moment, is dit een serieuze uitdaging.’

Om maximaal waarde te kunnen toevoegen, worden oplossingen bovendien ‘in nauwe samenwerking met de klant ontwikkeld’. Daarbij heeft Acal BFi ‘een duidelijk adviserende en sturende rol in zowel de ontwerpfase als de uiteindelijke integratie’. ‘Voor het einde van het boekjaar – voor ons 31 maart 2023 – maken we meer bekend’, geeft Rovers aan. ‘Nog even geduld.’