ASML is Europa’s troefkaart. Het bedrijf uit Veldhoven is het enige ter wereld dat machines levert voor ‘extreme ultraviolet lithografie’ (EUV), de technologie waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Maar ASML levert aan de wereld, niet alleen aan Europa. Duitsland heeft met Infineon en Bosch sterke posities in vermogenselektronica; chips die elektrische energie efficiënt schakelen en regelen, bijvoorbeeld in auto’s en zonnepanelen. Spelers als het Nederlandse NXP en het Frans-Zwitserse STMicroelectronics focussen op ‘embedded chips’. Dit zijn microchips die ingebouwd zijn in apparaten of voertuigen om één specifieke taak uit te voeren, zoals het aansturen van een motor of het uitlezen van een sensor. Voor de meest geavanceerde chips heeft Europa geen fabrieken en is het afhankelijk van met name Taiwan en Zuid-Korea.

Het Draghi-rapport uit 2024 noemt het gebrek aan productiecapaciteit een strategisch risico. Taiwan, waar ’s werelds grootste chipfabrikant TSMC is gevestigd, wordt door China beschouwd als een afvallige provincie en leeft al jaren onder dreiging van een militaire inlijving. In een crisis kan de toevoer van chips abrupt stoppen. Zelfs in segmenten waarin Europa traditioneel sterk is, zoals autochips, blijkt de kwetsbaarheid groot. Zo kwamen tijdens de coronapandemie autofabrieken stil te liggen door een tekort aan eenvoudige chips. Grote Europese chipbedrijven – zoals NXP, Infineon en STMicroelectronics – ontwerpen deze wel, maar laten ze grotendeels produceren bij ‘foundries’ in Azië. Daar zijn automerken relatief kleine klanten, waardoor ze lager op de prioriteitenlijst stonden toen de vraag na de eerste lockdowns terugkeerde.