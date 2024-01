Familiebedrijf ABI in Haarlem viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan. In 1923 begon A.J. de Bie senior een lampenproductiebedrijfje in het centrum van Amsterdam. De overgrootvader van de huidige vierde generatie managing directors, Jolanda en Peter Paul de Bie, maakte en installeerde de lampen. Zijn vrouw stoffeerde de lampenkappen. Het bedrijf groeide uit tot een hightech bedrijf in aandrijftechniek, motion control en robotica. Het is sinds kort gevestigd in een state-of-the-art pand in de Waarderpolder in Haarlem.

Gevraagd naar de sleutel tot het succes van ABI, antwoordt Jolanda de Bie krachtig: ‘Het vermogen om continu te innoveren.’ ‘Zonder al te gek te doen’, vult haar broer Peter Paul aan. En innoveren, daar weten ze bij ABI alles van. De huidige focus ligt op de levensmiddelen- en verpakkingsindustrie, maar het aanbod is breder dan dat. De route daarnaartoe liep na de lampenzaak via fietsenstallingen en elektrotechnisch installatiewerk – voor de Tweede Wereldoorlog – naar elektromotoren.

‘Veel medewerkers bij ons vinden het leuk om nieuwe dingen uit te proberen’

Dat ging zo: de opa van Jolanda en Peter Paul werd door de Duitse bezetter in Dresden te werk gesteld in een technische fabriek, waar hij kennismaakte met de relatief nieuwe elektromotoren. Na zijn vlucht en terugkeer in Nederland zei hij: ‘Elektromotoren zijn de toekomst!’ Dat bracht na de oorlog een verschuiving binnen ABI teweeg naar elektromotoren. ABI ging zich specialiseren in aandrijftechniek, in eerste instantie als handelshuis. In 1955 kreeg het de eerste productielijn van elektromotoren en motorreductoren (een combinatie van een tandwielkast en een geïntegreerde elektromotor). Er kwamen vertegenwoordigingen van Duitse motormerken en ook de revisie en reparatie kwam op gang. De oorlog was voor ABI een kantelpunt.

Meer ruimte

Jolanda de Bie: ‘Al voor de oorlog was opa altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen om daar producten voor te bedenken. Dat zit nog altijd in ons DNA.’ ‘Onze vader is uit hetzelfde hout gesneden. Hij ís ABI’, zegt Peter Paul over zijn vader, die nog steeds een zeer belangrijke rol binnen het bedrijf speelt. Door de groei was er steeds meer ruimte nodig, die in Amsterdam op een gegeven moment niet meer voorhanden was. ‘Daarom zijn we in 1955 naar het centrum van Haarlem verhuisd, waar een pand van een liftenfabrikant leeg stond’, zegt Jolanda. ‘Toen de ruimte daar ook niet meer volstond, gingen we naar de Waarderpolder, niet ver van het stadscentrum. In 2021 zijn we in ons nieuwe pand even verderop getrokken. Daar werken op dit moment ongeveer 75 mensen.’

Kennis opdoen

In de jaren 80 werd het portfolio uitgebreid met motion control en de bijbehorende engineering; na 2010 kwam de robotica erbij. Peter Paul: ‘De kunst is je aan te blijven passen aan de huidige en de toekomstige maatschappij, door vijf à tien jaar vooruit te kijken.’ Dat doen ze door hun voelsprieten te blijven uitsteken, zegt Jolanda. ‘We bezoeken veel beurzen, zijn actief binnen de branchevereniging, waar we lezingen en presentaties volgen en veel kennis opdoen. Ook zijn we permanent met onze klanten en leveranciers in gesprek, over waar zij naartoe willen. In innovatieve trajecten zijn we graag zo vroeg mogelijk gespreks- en sparringpartner. Link Magazine speelt daar voor mij ook een rol in. De platforms, de lezingen en DISCA-uitreikingen zijn, net als de netwerkbijeenkomsten die Link organiseert, voor mij heel waardevol. Je hoort er toch altijd weer wat en je praat weer eens met iemand anders.’

Toekomstbestendig

Het is volgens broer en zus De Bie ook belangrijk om goed te zijn voor de medewerkers en ze de ruimte te geven om te innoveren. Jolanda: ‘Je personeel maakt je bedrijf, we doen het toch met z’n allen. Veel mensen bij ons vinden het leuk om nieuwe dingen uit te proberen en ze verdiepen zich in nieuwe mogelijkheden. Je moet niet onderschatten hoeveel waardevolle inbreng ze leveren aan de ontwikkeling van het bedrijf. Ze zorgen er ook voor dat je onderneming toekomstbestendig blijft.’

Peter Paul: ‘Vorig jaar hebben we een ABIflexx Delta Robot met een direct drive-aandrijving geïntroduceerd. Nu zijn we weer een stap verder, doordat we die direct drive in een rvs-versie hebben uitgevoerd. Het blijft continu in beweging. In de robotica zit nog heel veel ruimte om steeds weer nieuwe mooie dingen op de markt te brengen. We kijken nu al uit naar ons 125-jarig bestaan en vanuit ons nieuwe pand gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet.’